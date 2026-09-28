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लग्नासाठी 45 लाख खर्च, 10 तोळे सोनं दिलं; तरीही चारचाकीसाठी 5 लाखाचा तगादा, विवाहितेनं संपवलं जीवन

पुण्यात एका 23 वर्षीय आयटी इंजिनिअर विवाहितेनं सासरच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक (Pune Crime) घटना घडली आहे.

Pune Crime News
सासरच्या छळास कंटाळून विवाहितेने जीवन संपवलं (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 28, 2026 at 3:25 PM IST

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पुणे : शहरात काही दिवसांपूर्वी दोन हुंडाबळीच्या घटना घडल्या (Pune Crime) होत्या. पाहिली म्हणजे वैष्णवी हगवणे प्रकरण आणि दुसरं म्हणजे पुण्यातील हडपसर येथे अशीच एक हुंडाबळीची घटना घडली होती. याची राज्यभर चर्चा झाली. असं असताना पुण्यातील काळेपडळ येथे देखील अशीच एक घटना घडलीय. चारचाकी गाडी घेण्यासाठी माहेरकडून पाच लाख रुपये आणावेत अशी मागणी करत छळ केल्यानं अवघे चार महिन्यापूर्वी लग्न झालेल्या आयटी इंजिनियर विवाहितेनं राहत्या घरी जीवन संपवलं, अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गिरीषा निंबाळकर यांनी दिली.

पती,सासरे,सासूला अटक : ही घटना गुरुवारी रात्री घडली असून या प्रकरणी वैष्णवी ओंकार गिसरे (वय 23, रा. वृंदावन सोसायटी, वडाचीवाडी, पुणे) असं जीवन संपवलेल्या महिलेचं नाव आहे. या प्रकरणी मृत वैष्णवीचा पती ओंकार संजय गिसरे (वय 28), सासरे संजय महादेव गिसरे (वय 49) व सासू रुपाली संजय गिसरे (वय 42) सर्व रा. वृंदावन सोसायटी, वडाचीवाडी, पुणे) यांच्यावर हुंडा प्रतिबंधक कायदा व आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली आहे. याबाबत तिचे वडील प्रवीण रघुनाथ जरांडे (वय 51, या. कोडीत खुर्द, ता. पुरंदर, जि. पुणे) यांनी फिर्याद दिली आहे.


माहेरहून 5 लाख रुपये आणण्यासाठी तगादा : याबाबत काळेपडळ पोलीस स्टेशनच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गिरीषा निंबाळकर म्हणाल्या की, साडेचार महिन्यांपूर्वी म्हणजेच 9 मे रोजी वैष्णवीचा विवाह ओंकार संजय घिसरे याच्याशी मोठ्या थाटामाटात झाला होता. विवाहादरम्यान मुलीच्या वडिलांनी सुमारे 40 ते 45 लाख रुपये खर्च करून 10 तोळे सोने आणि दुचाकी दिली होती. मात्र, लग्नाच्या अवघ्या महिन्याभरातच सासरच्या मंडळांनी नवीन चारचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी वैष्णवीने माहेरहून 5 लाख रुपये आणावेत असा तगादा लावला होता. त्यावरून तिचा सातत्यानं मानसिक, शारीरिक छळ सुरू होता. शेवटी या छळाला कंटाळून तिनं टोकाचं पाऊल उचललं. तसंच मृत वैष्णवी ही गर्भवतीअसल्याची प्राथमिक माहिती तपासात समोर आली आहे. मात्र, शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच याबाबत वैद्यकीय व अधिकृत पुष्टी होईल. याप्रकरणी पती ओंकार संजय घिसरे याच्यासह सासू व सासरा अशा तिन्ही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी सखोल तपास सुरू आहे.

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TAGGED:

हुंडाबळी
वैष्णवी हगवणे प्रकरण
वैष्णवी गिसरे
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