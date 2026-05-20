वनराज आंदेकर खून प्रकरणाचा बदला? आरोपीच्या भावावर गोळीबार
पुण्यात बालाजीनगरमध्ये सकाळी सुमारे दहा वाजता गोळीबार झाला आहे. वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपीच्या भावावर जीवघेणा हल्ला झाला.
Published : May 20, 2026 at 2:14 PM IST
पुणे: पुणे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून विविध गुन्ह्यात वाढ होत आहे. गेल्या दोन ते तीन दिवसांत शहरातील विविध भागात जवळपास 5 खुनाच्या घटना घडल्या आहेत. असे असताना पुण्यातील बालाजीनगर परिसरात माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी आकाश म्हस्के याचा सख्खा भाऊ अक्षय बापू म्हस्के उर्फ बाळा (वय 26) याच्यावर भरदिवसा गोळीबार करून कोयत्यानं हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात अक्षय गंभीर जखमी झाला आहे. त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
जुन्या वादातून गोळीबार झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. घटनेनंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या घटनेत अक्षय मस्के हा तरुण गंभीर जखमी झाला. त्याच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. टोळी युद्धातून हा हल्ला झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. बालाजीनगर परिसरातील बसस्थानकाजवळ संविधान चौक परिसरात सकाळी ही थरारक घटना घडली आहे.
याबाबत अप्पर पोलीस आयुक्त राजेश बनसोडे म्हणाले की," आज सकाळी 9 वाजून 50 मिनिटांनी बालाजीनगर परिसरातील संविधान चौक परिसरात अक्षय म्हस्के नावाच्या रिक्षाचालकावर तीन ते चार जणांनी येऊन चार राऊंड फायरिंग केली आहे. कोयत्यानं हल्ला केला आहे. जखमी युवकावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. सर्व पोलीस अधिकारी आरोपीचा शोध घेत असून आरोपींना लवकरात लवकर अटक करण्यात येईल. या घटनेचा टोळीशी संबंध आहे का, याचा शोध सुरु आहे. गोळीबार झालेल्या तरुणावर सध्या उपचार सुरू आहेत", असं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक वनराज आंदेकरचा सप्टेंबर 2024 मध्ये खून करण्यात आला होता. आकाश म्हस्के हा वनराज याच्या खून प्रकरणातील मुख्य आरोपींपैकी एक होता. त्याच्या भावावर हल्ला करण्यात आल्यानं हा हल्ला आंदेकर टोळीकडून करण्यात आल असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
- 2024 मध्ये पुण्यातील नाना पेठ येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नगरसेवक वनराज आंदेकर याची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. वनराज याच्या हत्येच्या एक वर्षानंतर आंदेकर टोळीकडून गणेशोत्सवाच्या विसर्जनाच्या पूर्वसंध्येला नाना पेठ येथे आयुष कोमकरची 2025 मध्ये हत्या करण्यात आली. तर 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी पुण्यातील कोंढवा येथे भर दुपारी वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपी समीर काळेचा भाऊ गणेश काळेवर (Ganesh Kale Murder) गोळ्या झाडून आणि कोयत्यानं वार करून हत्या करण्यात आली होती.
गँगवॉरची कहाणी : मागील चार दशकांपासून पुण्यातील मध्यवस्ती असलेल्या नाना पेठेत आंदेकर टोळीची दहशत आहे. काही वर्षांपूर्वी शहरातील मध्यवस्ती भागात अनेक छोट्या- मोठ्या टोळ्या होत्या. याच टोळीमध्ये बाळकृष्ण उर्फ बाळू आंदेकर यांचीही टोळी होती. मटका, जुगार, देशी दारू विकणे आणि त्यातून पैसे कमवणे हा या टोळीचा मुख्य धंदा होता. तिथेच नाना पेठ परिसरात माळवदकर यांचीदेखील एक टोळी होती. आंदेकर आणि माळवदकर यांची एकच असलेली टोळी कालांतरानं काही वादामुळं वेगळी झाली. त्यामुळं प्रमोद माळवदकर यांनी वेगळी टोळी निर्माण केली. 1980 साली आंदेकर आणि माळवदकर या टोळीत वर्चस्ववादाची लढाई सुरू झाली.
