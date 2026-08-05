फ्लॅट विक्रीतून कोट्यवधींचा अपहार : बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्याला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी
जमीन मालकाची फसवणूक करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्याला पुणे न्यायालयानं पाच दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावली आहे. या दाम्पत्यानं तीन फ्लॅटच्या विक्रीतून 2.64 कोटींची फसवणूक केली.
Published : August 5, 2026 at 8:42 PM IST
पुणे : फ्लॅट विक्रीतून कोट्यवधींचा अपहार करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिक दाम्पत्याला पुणे न्यायालयानं पाच दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावली आहे. या दाम्पत्यानं बावधन परिसरात जमीन विकसीत करून मिळालेल्या हिस्स्यातील तीन फ्लॅटची विक्री केली. या विक्रीतून तब्बल २ कोटी ६४ लाख ८० हजार रुपये न देता फसवणूक केल्या प्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली. या दाम्पत्याला आज न्यायालयात हजर केलं असता न्यायालयानं त्यांना पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणी कोथरूड पोलीस स्टेशनमध्ये बांधकाम व्यावसायिक तुषार गणपत दगडे यांनी तक्रार दिली होती. रुपेश हरिभाऊ कुंबरे आणि कांचन रुपेश कुंबरे असं या व्यावसायिक दाम्पत्याचं नाव असून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली होती.
कोथरूड पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा : कोथरूड पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्हा दाखल असलेल्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेले आरोपी रुपेश हरिभाऊ कुंभारे आणि कांचन रुपेश कुंभारे यांना आज न्यायालयात हजर करण्यात आलं. तपास अधिकाऱ्यांनी तपासासाठी या दाम्पत्याच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली. न्यायालयानं सरकारी पक्ष आणि बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ऐकून, गुन्ह्याचा तपास प्राथमिक टप्प्यात आहे. रोख रक्कम व काही कागदपत्रं जप्त करणं बाकी असल्याचं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं. या गुन्ह्यात इतर व्यक्तींचा सहभाग असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचं नमूद करत, तपासासाठी अधिक वेळ आवश्यक असल्याचं मान्य केलं. यानंतर न्यायालयानं दोन्ही आरोपींना पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.
जमीन विकास करण्यासाठी करार : याबाबत अधिक माहिती अशी की तक्रारदार तुषार दगडे यांनी आरोपी दाम्पत्यासोबत त्यांची वडिलोपार्जित जमीन विकास करण्यासाठी करार केला. या इमारतीतील काही फ्लॅट तक्रारदार जमीनमालक यांच्या वाट्याला आले. पण हे फ्लॅट अधिक दरानं विकून देण्याचं आश्वासन त्यांना दिलं. आरोपी दाम्पत्यांनी तीन फ्लॅटची विक्री करून सुमारे २ कोटी ६४ लाख ८० हजार रुपये न देता तक्रारदारांची फसवणूक केली. या प्रकरणी रुपेश हरिभाऊ कुंबरे आणि कांचन रुपेश कुंबरे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली.
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