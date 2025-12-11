ETV Bharat / state

मुंढवा जमीन प्रकरण : शीतल तेजवानीला न्यायालयानं पुन्हा ठोठावली पोलीस कोठडी

पुणे जमीन घोटाळा प्रकरणी शीतल तेजवानी हिची पोलीस कोठडी संपल्यानं आज तिला न्यायालयात हजर करण्यात आलं. यावेळी न्यायालयानं शीतल तेजवानी हिला पुन्हा पोलीस कोठडी ठोठावली.

Sheetal Tejwani Police Custody
संग्रहित छायाचित्र (ETV Bharat)
December 11, 2025

पुणे : मुंढवा इथल्या जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पुणे पोलिसांनी अटक केलेल्या मुख्य सूत्रधार शीतल तेजवानीला आज न्यायालयात हजर केलं. यावेळी न्यायालयानं शीतल तेजवानी हिला 4 दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावली आहे. विशेष म्हणजे पुणे न्यायालयानं शीतल तेजवानीला या अगोदर 8 दिवसांची पोलीस कोठडी ठोठावली होती. मात्र ही आठ दिवसांची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर आज शीतल तेजवानीला पोलिसांनी पुन्हा न्यायालयात हजर केलं. यावेळी न्यायालयानं तिच्या कोठडीत चार दिवसांची वाढ केली.

शीतल तेजवानीला पुन्हा ठोठावली पोलीस कोठडी : पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात पुणे पोलिसांनी शीतल तेजवानीला अटक केलं. त्यानंतर तिला पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आलं. तेव्हा शीतल तेजवानी हिला 8 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. यानंतर आज पोलीस कोठडी संपल्यावर तिला पुन्हा आज न्यायालयात हजर केल्यावर दोन्ही बाजूंनी न्यायालयात जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. या युक्तिवादानंतर आज पुन्हा न्यायालयानं शीतल तेजवानी हिला 15 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

बँक खाते वेगळ्या व्यक्तींच्या नावानं : आज न्यायालयात झालेल्या सुनावणीमध्ये शीतल तेजवानीचे वकील म्हणाले की, "आम्हाला अजून रिमांड कॉपी मिळाली नाही. हे सगळं अंधारात सुरु आहे." यानंतर तपास अधिकारी म्हणाले की, "पोलीस कोठडीत असताना घरझडती घेतली, पण काही सापडलं नाही. 2006 मध्ये 33 पॉवर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney) केल्या. शीतल तेजवानी हिचे 2 मोबाईल जप्त केले असून आरोपी तपासाबाबत चुकीची माहिती देत आहे. पोलिसांची दिशाभूल करत तपास भरकटवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा व्यवहार 300 कोटींचा झाला आहे. जे जप्त करण्यात आलेले 2 मोबाईल आहेत, त्यातला एक मोबाईल अन्य व्यक्तीच्या नावानं आहे. बँक खाते देखील काही वेगळ्या व्यक्तींच्या नावानं आहेत. दस्त नोंदणी इथं करत असताना बावधनला का केली, यासाठी कोणी मदत केली तसेच अमेडीया कंपनीमधील कोणाशी यांनी संपर्क केला, अन्य शासनातील जमिनी यांनी घेतल्या आहेत का, हे तपासायचं आहे. यासाठी 5 दिवसांच्या कोठडीची गरज आहे."

आणखी पोलीस कोठडीची गरज काय ? : शीतल तेजवानीचे वकील यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, "8 दिवस सहकार्य केलं आता आणखी पोलीस कोठडीची गरज काय ? जी कारणं रिमांडसाठी सांगितली जात आहेत, त्यासाठी कोठडीची गरज नाही. शीतल तेजवानी यांच्याकडून रिकव्हर काहीही करायचं नाहीये, म्हणून पोलीस कोठडी देण्यात येऊ नये." यावर सरकारी वकील यांनी युक्तिवादात म्हटलं की, "तपासात प्रोग्रेस आहे. सरकारची जागा आरोपींनी अमेडीया कंपनीला 300 कोटींना विकली हे सिद्ध झालंय. कागदपत्रात हे दिसत आहे. पण मग रक्कम गेली कुठं ? शीतल तेजवानी हिच्या खात्यात ते पैसे नाहीत. पैसे कुठं ठेवले, हे शोधणं आता महत्वाचं आहे. असे व्यवहार करताना ही महिला कुठंही सापडणार नाही, अशी काळजी घेताना दिसत आहे. पैसे दिले नाहीत असं सांगितलं जात आहे. मग अमेडीया कंपनीनं जागेवर ताबा घेण्याचा प्रयत्न कसा केला," असा युक्तिवाद करण्यात आला. यात जिल्हाधिकारी यांचे वकील यांनी युक्तिवादात म्हटलं की, "बेलवर असताना गुन्हा केला हे गंभीर असून ओरिजिनल डॉक्युमेंट अमेडीया कंपनीकडं असणं गरजेचं होतं, हे देखील गंभीर आहे. पॉवर ऑफ अटॉर्नी (Power of Attorney) ज्यांच्याकडून करून घेतली त्यातले 28 लोक मरण पावलेत. अशा कागपत्रांवरून हा व्यवहार करण्यात आला आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयानं शीतल तेजवानी हिला चार दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

संपादकांची शिफारस

