51 वर्षांपूर्वी घड्याळ, चार रुपये आणि रुमाल केला चोरी, आरोपीची निर्दोष मुक्तता, काय आहे नेमकी भानगड?

1974 मधील चोरी प्रकरणात पुणे न्यायालयानं पुरावे नसल्यामुळं 51 वर्षांनंतर आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली.

Pune Court
फाईल फोटो - न्यायालय निकाल (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 4, 2026 at 7:34 PM IST

पुणे : पुणे शहरात गेल्या काही वर्षात गुन्हेगारी वाढली आहे. असं असलं तरी न्यायालयात लागलेल्या एका निकालाची चर्चा सध्या पुण्यात जोरदार सुरू आहे. 1974 साली दाखल झालेल्या घड्याळ चोरीच्या प्रकरणात तब्बल 51 वर्षानंतर पुराव्याअभावी आरोपीची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे.

51 वर्षांनंतर निर्दोष मुक्तता : एका मनगटी घड्याळाची, 4 रुपयांची रक्कम आणि एका रुमालाच्या चोरीचा आरोप असलेल्या व्यक्तीची पुणे न्यायालयानं तब्बल 51 वर्षांनंतर निर्दोष मुक्तता केली आहे. पुराव्यांचा अभाव आणि साक्षीदार उपलब्ध नसल्यामुळं न्यायालयानं हा निकाल दिला आहे.

काय आहे प्रकरण? : 1974 साली पुण्यातील बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी गुलाब शाहू जाधव, मुकुंदा केरबा वाघमारे आणि राजाराम तुकाराम काळे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी गुलाब शाहू जाधव, मुकुंदा केरबा वाघमारे यांनी गुन्हा कबुल केल्यामुळं 10 एप्रिल 1975 रोजी त्यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं, तर राजाराम काळे हे फरार होते. 51 वर्षांहून अधिक काळ फरार राहिल्यानंतरही ठोस पुराव्यांच्या अभावामुळं पुणे न्यायालयाचे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एन. जे. चव्हाण यांनी 26 डिसेंबर 2025 रोजी राजाराम काळे यांच्यावरील सर्व वॉरंट रद्द करून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत.

50 वर्षांहून अधिक काळ फरार : न्यायाधीश चव्हाण यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर जुन्या आणि प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली. त्याअंतर्गत हे प्रकरण पुढं आलं आणि यातील तक्रारदार आणि साक्षीदारांना पुन्हा नोटीस आणि वॉरंट बजावण्यात आलं. परंतु, कोणीही न्यायालयात हजर झालं नाही. अखेर 50 वर्षांहून अधिक काळ फरार राहिल्यानंतरही ठोस पुराव्यांच्या अभावामुळं न्यायालयानं राजाराम काळे यांच्यावरील सर्व वॉरंट रद्द करून त्यांची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत.

