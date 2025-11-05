ETV Bharat / state

शंकर महाराज अंगात येतात...पुण्यातील दाम्पत्याची १४ कोटी रुपयांची फसवणूक, इंग्लंडमधील घर भोंदूबाबानं विकायला लावलं

पुण्यात मोठ्या आर्थिक फसवणुकीचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आलाय. शंकर महाराज अंगात येतात असं भासवून एका दाम्पत्याची तब्बल १४ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे.

शंकर महाराज भासवून फसवणूक (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 5, 2025 at 8:47 PM IST

3 Min Read
पुणे : पुणे शहराला विद्येचं माहेरघर म्हटलं जाते, परंतु पुणे शहरात गेल्या काही दिवसापासून सायबर गुन्हे तसेच भोंदू बाबांकडून होणाऱ्या फसवणुकीच्या गुन्ह्यात वाढ होत आहे. आता देखील पुण्यात एक धक्कादायक प्रकार घडला असून शंकर महाराज अंगात येतात, असं भासवून पुण्यातील एका कुटुंबाची १४ कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी पीडित कुटुंबानं पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना पत्र लिहून गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केलीय. या प्रकरणी पीडित कुटुंबानं परदेशातील घर, शेती विकली आणि सोन्यावर कर्जही काढलं होतं, अशी माहिती दाम्पत्याचे वकील विजयसिंह ठोंबरे पाटील यांनी दिली.

या प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेला तत्काळ तपास करण्यास सांगितलं आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा या प्रकरणाची दखल घेऊन योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. - अमितेश कुमार, पोलीस आयुक्त पुणे


काय आहे घटना? : या प्रकरणी पीडित कुटुंबानं पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना दिलेल्या तक्रारी अर्जात म्हटलं आहे की, "पीडित कुटुंबातील पती-पत्नी एका खासगी कंपनीमध्ये कामाला आहेत. त्यांना असलेल्या दोन्ही मुलींना व्याधी असल्यामुळं त्या आजारी असतात. त्यातील एका मुलीला गंभीर आजार आहे. या दाम्पत्याला भजनाची आवड असल्यानं ते अनेक ठिकाणी कार्यक्रमासाठी जातात. अशातच त्यांची दीपक जनार्दन खडके या व्यक्तीशी ओळख झाली. या दाम्पत्याच्या मुलींबाबत खडके यांना कळल्यानंतर त्यानं त्यांची ओळख 'वेदिका कुणाल पंढरपूरकर' आणि 'कुणाल पंढरपूरकर' यांच्याशी करुन दिली. "वेदिका ही शंकर बाबाची लेक असून वेदिकाच्या अंगात शंकर बाबा येतात. ते तुमचे सर्व काम करुन देतील, तुमच्या मुलींचे आजार ठीक करतील तुम्ही निश्चिंत रहा", असं सांगितलं.

"माझे क्लाइंट पती-पत्नी हे इंग्लंड येथे वास्तव्यास असून त्यांच्या दोन्ही मुलींना गंभीर आजार आहे. त्यांचं संगोपन व्यवस्थित होत नसल्यानं ते पुण्यात आले. पुण्यात आल्यावर त्यांनी भजनी मंडळ सुरू केलं. त्यावेळी त्यांची ओळख दीपक जनार्दन खडके या मांत्रिकाशी झाली आणि त्यानं सांगितलं की, "माझी शिष्या वेदिका हिच्याकडं जावा ती तुमच्या मुलांना ठिक करेल." ते जेव्हा तिला भेटायला गेले तेव्हा त्यांच्याकडून मुलींना बरं करतो असं सांगून सोने आणि पैसे घेण्यात आले. यानंतर दुसऱ्या फेजमध्ये त्यांच्याकडून त्यांची प्रॉपर्टी विकायली लावली आणि त्याचे पैसे घेतले. हा प्रकार एक दोन वर्ष चालू होता. असं करत त्यांच्याकडून जवळपास १४ कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांना पत्र लिहिलं असून पोलिसांकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे." - विजयसिंह ठोंबरे पाटील, दाम्पत्याचे वकील

प्रतिक्रिया देताना शंकर महाराज ट्रस्टचे अध्यक्ष मेहेर कुलकर्णी (ETV Bharat Reporter)

"पुण्यातील घटनेशी आमचा कोणतंही संबंध नसून या घटनेच आम्ही निषेध करतो. शंकर महाराज यांचं कोणतंही वारस नसून त्याचं गुरुतत्व आजही जिवंत आहे. तसेच गेल्या अनेक वर्षापासून अश्या 'भोंदू बाबा'बाबत ट्रस्टकडून जनजागृती केली जात आहे. पुण्यातील जी घटना घडली आहे ती खूपच दुर्दैवी असून आम्ही त्याचा निषेध व्यक्त करतो." - मेहेर कुलकर्णी, अध्यक्ष, शंकर महाराज ट्रस्ट

प्रतिक्रिया देताना वकील विजयसिंह ठोंबरे पाटील (ETV Bharat Reporter)


१४ कोटी रुपयांची फसवणूक : यानंतर खडके यांच्या एका दरबारात या दाम्पत्याला जेव्हा वेदिका भेटली, तेव्हा तिनं अंगात शंकर बाबा आल्याचं सांगितलं. तसेच शंकर महाराजांची अॅक्टिंग करुन स्वतः शंकर बाबा बोलत असल्याबाबत भासवलं. या दाम्पत्याकडं असलेली सर्व रक्कम माझ्याकडं द्या आणि मुलीचा आजार गंभीर असून दोष जास्त आहेत. त्यामुळं आजार बरा होण्यास कालावधी लागेल असं सांगून करोडो रुपये उकळले. ते यावरच थांबले नाही तर त्यांनी पुन्हा एकदा शंकर महाराज यांचा अभिनय करुन घर विका, शेती विका आणि पैसे जमा करा असं सांगितलं. तेव्हा मुली बऱ्या होतील, या अपेक्षेने या दाम्पत्यानं परदेशातील घर सुद्धा विकलं आणि त्याचे पैसे या महिलेला दिले. पुढं या वेदिका नावाच्या महिलेनं त्या दाम्पत्याला सुपारी, नारळ आणि दगड अशा वस्तू घरात ठेवण्यास सांगितल्या आणि शेवटचा पर्याय असल्याचं सांगून त्यांनी दाम्पत्याला राहते घर देखील विकण्यास भाग पाडलं. आपल्या मुली बऱ्या होत नसून गेल्या ३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या गोष्टी फसवणुकीचा प्रकार असल्याचं समजल्यावर आता या दाम्पत्यानं पोलिसांकडं धाव घेतली आहे.

