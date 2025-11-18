थंडीचा जोर वाढला: पुण्यात उघड्यावर शेकोट्या पेटवणारे महापालिकेच्या रडारवर, होणार दंडात्मक कारवाई
पुण्यात उघड्यावर शेकोट्या पेटवल्यास महापालिका कारवाई करणार असल्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे थंडीच्या दिवसात पुणेकरांवर महापालिकेची वक्रदृष्टी राहणार आहे.
Published : November 18, 2025 at 7:33 PM IST
पुणे : पुण्यासह राज्यात कडाक्याची थंडी वाढलेली असताना नागरिक उघड्यावर शेकोट्या पेटवताना लाकूड, कचरा किंवा कोळसा जाळतात. यामधून निर्माण होणाऱ्या धुरांमुळे पुणे शहरातील हवा प्रदूषण वाढत आहे. त्यामुळे अश्या पद्धतीनं शेकोटी पेटवल्यास घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे आदेश महापालिकेने दिले आहे.
उघड्यावर शेकोट्या पेटवणाऱ्यांवर महापालिकेची वक्रदृष्टी : पुणे शहरातील अनेक गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक संकुलं तसेच निवासी परिसरांमध्ये रात्रीच्या वेळी थंडीपासून बचाव करण्यासाठी नागरिक उघड्यावर शेकोट्या पेटवतात. या शेकोट्यात लाकूड, कचरा, कोळसा जाळतात. यामधून निर्माण होणाऱ्या धुरांमुळे पुणे शहरातील हवा प्रदूषण वाढत आहे. हवा प्रदूषणामुळे ना केवळ वातावरणामध्ये बदल होतात, तर त्याचा थेट परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर देखील होतो. शेकोट्या पेटवल्यामुळे धूर, कार्बन मोनोऑक्साइड PM 10. PM 2.5. आणि अन्य हानिकारक वायूंचं उत्सर्जन होऊन श्वसनावर परिणाम होतो. त्यामुळे दमा, अस्थमा आणि इतर श्वसन रोगांचा धोका वाढत आहे.
हवा प्रदूषणाला नियंत्रित करण्यासाठी नियम : शहरातील हवा गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनानं हवा प्रदूषणाला नियंत्रित करण्यासाठी विविध कायदे आणि नियम बनवले आहेत. जसे की "प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, 1981" अंतर्गत भाग 4 कलम 19 (5), आणि "घनकचरा व्यवस्थापन नियम, 2016 कलम 15 (छ) तसेच पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय यांचेकडील राष्ट्रीय स्वच्छ वायू कार्यक्रमची मार्गदर्शक तत्वानुसार उघड्यावर कोळसा, जैविक पदार्थ, प्लास्टिक, रबर आणि इतर कचरा जाळण्यास मनाई केली आहे. जर पुणे शहरातील सोसायटीच्या परिसरात किंवा रस्त्यावर शेकोटी पेटवून उघड्यावर कोळसा, जैविक पदार्थ, प्लास्टिक, रबर आणि इतर कचरा जाळून धूर निर्माण केला आणि कोणत्याही गृहनिर्माण संकुलातील वॉचमन, सफाई कामगार आणि इतर मनपा कर्मचारी या नियमांचं उल्लंघन करताना आढळल्यास, त्यांच्यावर पुणे महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत दंडात्मक कारवाई केली जाईल याची नोंद घ्यावी, असं त्यांनी आदेशात म्हटलं आहे.
