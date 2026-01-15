ETV Bharat / state

पुण्यात अनेक केंद्रांवर ईव्हीएम मशीन बंद; नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या "अजून चांगली शाई..."

राज्यात विविध ठिकाणी महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदान झालं. पुण्यात मतदानादिवशी काही ठिकाणी ईव्हीएम मशीन बंद पडल्याच्या घटना घडल्या. यावर नीलम गोऱ्हे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

नीलम गोऱ्हे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 15, 2026 at 8:49 PM IST

1 Min Read
पुणे : पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी गुरुवारी मतदान झालं. सकाळपासून मतदारांमध्ये उत्साह दिसून येत होता. असं असलं तरी अनेक ठिकाणी ईव्हीएम मशीन बंद पडल्याच्या घटना घडल्या. पुण्यातील प्रभाग क्रमांक 26 मधील सेंट हिल्डाज स्कूलमधील मशीन 3 ते 4 वेळा बंद पडल्यानं मतदारांमध्ये मोठा रोष पाहायला मिळाला. प्रभागातील उमेदवारांनी आंदोलन केलं. तर विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी बुथला भेट देत अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

मतदारांनी आपला हक्क बजावला पाहिजे : "कार्यकर्ते हे जागृत असल्यानं ज्या चुकीच्या गोष्टी झाल्या होत्या. त्या दुरुस्त झाल्या आहेत. मी निवडणूक अधिकाऱ्यांशी बोललो यावेळी त्यांना सांगितलं की, एकाच ठिकाणी दोन ईव्हीएम मशीन ठेवता येणार नाहीत. मशीन बंद पडत असल्यानं मतदारांच्या रांगा वाढत होत्या. तसंच जे मशीन बंद पडलं आहे. त्या ठिकाणी नागरिकांच्या रांगा असल्यानं साडेपाचनंतर मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता आला पाहिजे. अशा सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. मतदारांनी गोंधळ करू नये, त्यांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना नीलम गोऱ्हे (ETV Bharat Reporter)

सुरळीत मतदानासाठी आवश्यक ती खबरदारी : "या केंद्रावर ईव्हीएम मशीन चारवेळा बंद पडलं होतं. याशिवाय मशीन ठेवण्याचा क्रमही उलटा होता. सामान्यतः अ, ब, क, ड असा क्रम असावा. इथं ड, क, ब, अ असा क्रम लावला होता. यामुळं मतदारांमध्ये प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला होता. या समस्येचं निराकरण करण्यासाठी निवडणूक अधिकाऱ्यांना अधिकच्या मशीन तयार ठेवण्याची सूचना केली. जेणेकरून मशीन बंद पडल्यास मतदान प्रक्रियेत व्यत्यय येणार नाही आणि वेळ वाया जाणार नाही. तसंच मतदारांची गर्दी मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्यानं सर्व मतदारांना सुरळीत मतदान करता यावं यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यायला अधिकाऱ्यांनी सांगितलं," असं नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितलं.

तर मतदारांवर गुन्हा दाखल होणार : "मतदानाची शाई काढून टाकणं हे बेकायदेशीर आहे. प्रामाणिक नागरिकांनी हातावरील शाई तशीच ठेवली पाहिजे. शाई काढून परत मतदान केलं तर गुन्हा दाखल होणार आहे. कोणीही निवडणूक अधिकाऱ्यांना फसवू नये. पण अजून चांगली शाई आली असती तर बरं झालं असतं," असं यावेळी नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.

