बदली हुकली अन् पोलीस शिपायाचं डोकं फिरलं! थेट पोलीस आयुक्तांच्या बंगल्याचं गेट गाडीनं उडवलं
पुणे पोलीस दलातील बदल्यांच्या रागातून अमोल भिसे या मद्यधुंद पोलीस शिपायाने पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या निवासस्थानाचे गेट कारने तोडून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला.
Published : November 4, 2026 at 5:33 PM IST
पुणे : पुणे पोलीस दलात काल मंगळवारी अनेक पोलीस कर्मचाऱ्यांची बदली झाली. या बदल्यांमध्ये खराडी येथील पोलीस शिपाई अमोल भिसे याची त्याला हव्या असलेल्या पोलीस ठाण्यात बदली झाली नाही. याच रागातून पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या निवासस्थानी पोलीस शिपाई अमोल भिसे याने आपली गाडी थेट गेटवर धडकवून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला.
पुणे पोलीस आयुक्तांच्या निवासस्थानात घुसण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पोलीस शिपाई अमोल भिसे याला निलंबित करण्यात आले आहे. त्याची मानसिक स्थिती व्यवस्थित नसल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, ससून रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी सुरू असताना त्याने डॉक्टरांशी देखील हुज्जत घातली.
याबाबत पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले की, काल संध्याकाळच्या सुमारास हा पोलीस शिपाई माझ्या निवासस्थानी आला आणि तिथे असलेल्या सुरक्षारक्षकांकडे मला भेटण्याचा आग्रह धरू लागला. त्या वेळी मी पोलीस आयुक्त कार्यालयात होतो. त्याच्या तोंडातून दारूचा वास येत असल्याने सुरक्षारक्षकांनी त्याला कार्यालयात जाऊन भेटण्यास सांगितले. त्यावरून त्याने गाडी मागे घेतली आणि वेगात थेट गेटवर धडकवून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर पोलिसांनी त्याला बाहेर काढले असून, फिर्याद देऊन त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तसेच वैद्यकीय तपासणीसाठी ससून रुग्णालयात घेऊन गेले असता, तिथेही त्याने डॉक्टरांशी हुज्जत घातली. त्याबाबत देखील त्याच्यावर आणखी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मागच्या वर्षी खराडी येथेही गोंधळ घातल्यामुळे त्याला निलंबित करण्यात आले होते. काल त्याने पुन्हा बदलीसाठी अर्ज केला होता, मात्र त्याचे रेकॉर्ड चांगले नसल्याने त्याचा अर्ज अमान्य करण्यात आला होता. या संपूर्ण प्रकरणानंतर त्याला पुन्हा निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती पोलीस आयुक्तांनी या वेळी दिली.
हेही वाचा -
पुण्यात शालेय विद्यार्थिनींकडून दिवाळीत फटाके न फोडण्याचं व्यापाऱ्यांना आवाहन