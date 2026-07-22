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दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याचा पुणे काँग्रेसकडून निषेध; धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी दिल्लीत विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातही आज काँग्रेसकडून आंदोलन करण्यात आलं.

Pune Congress Protests
दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याचा पुणे काँग्रेसकडून निषेध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 22, 2026 at 1:08 PM IST

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पुणे : नीट पेपरफुटी प्रकरणात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांनी लाठीचार्ज केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेत अनेक आंदोलक तरुण जखमी झाल्याचं सांगितलं जात असून, विरोधकांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.

विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ पुण्यात काँग्रेसनं आक्रमक भूमिका घेत राजभवनाबाहेर आंदोलन केलं. यावेळी कार्यकर्त्यांनी काळे झेंडे दाखवत केंद्र सरकार आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. नीट पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी तसेच केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली.

पुणे काँग्रेसकडून आंदोलन (ETV Bharat)

'धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाहंनी राजीनामा द्यावा' : खरं तर, देशभरातील विद्यार्थी त्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आणि हक्कांसाठी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे शांततापूर्ण आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर पोलिसांकडून लाठीचार्ज करण्यात आल्याचा निषेध व्यक्त करत पुणे शहर काँग्रेसच्या वतीने आज बुधवारी (22 जलै) राजभवनाच्या प्रवेशद्वाराजवळ काळे झेंडे दाखवत आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.

यावेळी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले, "नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान झालं आहे. या प्रकरणाच्या निषेधार्थ विद्यार्थी आणि पालक सातत्यानं आंदोलन करत आहेत. मात्र, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी अद्याप राजीनामा दिलेला नाही. दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या लाठीचार्जचा आम्ही निषेध करतो. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी आम्ही आज राजभवनावर काळे झेंडे दाखवत आंदोलन केलं."

'तरुणांच्या प्रश्नांकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करतंय' : काँग्रेसच्या नेत्या दीप्ती चौधरी म्हणाल्या, "देशातील तरुणांच्या प्रश्नांकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन योग्य निर्णय घ्यावा. देशातील तरुणांनी आपल्या हक्कांसाठी एकत्र येऊन लोकशाही मार्गाने आवाज उठवावा." आंदोलनादरम्यान काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. परिसरात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांचा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

TAGGED:

PUNE CONGRESS
RESIGNATION OF DHARMENDRA PRADHAN
DELHI POLICE LATHICHARGE
पुणे काँग्रेस आंदोलन
PUNE CONGRESS PROTESTS

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