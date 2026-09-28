मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी काँग्रेस आक्रमक; पुण्यात काँग्रेसचं जोरदार आंदोलन
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) यांच्या राजीनाम्याची आणि अटकेची मागणी करत काँग्रेस पक्षाने पुण्यात आणि राज्यभरात जोरदार आंदोलन केलं.
Published : September 28, 2026 at 1:46 PM IST
पुणे : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) यांच्या विरोधात देशातील विरोधी पक्ष आक्रमक झाले असून वोट चोरीच्या मुद्द्यावरून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. आज काँग्रेस देखील ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आक्रमक झाली असून राज्यभर काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आंदोलन करत ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन : पुण्यात आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी जोरदार आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी मोठ्या संख्येने काँग्रेसचे कार्यकर्ते उपस्थित होते आणि या कार्यकर्त्यांकडून जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा महत्त्वाचा : यावेळी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले की, लोकशाहीची नव्हे, तर केवळ सत्तेची गुलामी करण्यात भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार व्यग्र आहेत. मतदार यादीतून कोट्यवधी मतदारांचे ऐन निवडणुकीत पात्र उमेदवारांना अपात्र ठरवण्याचे, सत्ताधाऱ्यांच्या अपात्र उमेदवारांना पात्र ठरवण्याचे पाप ज्ञानेश कुमार यांनी केलं आहे. त्यांच्या पापाचा घडा आता भरला आहे, म्हणूनच इतर 2 निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत 14 वेळा मुख्य निवडणूक आयोगांच्या विविध निर्णयांबाबत असहमती दर्शवली आहे. तरीही ज्ञानेश कुमार यांनी सत्तेची चाकरी करत आपले निर्णय रेटून नेले आहे. निवडणूक आयोगच सत्ताधाऱ्यांचे गुलाम असेल, तर आपली लोकशाही उध्वस्त होईल, म्हणूनच मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा भारतीय लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळं आज काँग्रेस पक्षाच्या वतीने राज्यभर आंदोलन करण्यात येत आहे.
यावेळी काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे म्हणाले की, आमचे नेते राहुल गांधी हे गेल्या काही दिवसांपासून यासंदर्भात पुरावे देत होते आणि आता हळूहळू हे सिद्ध होत चालला आहे. निवडणूक आयुक्त यांनी मतदारांचा हक्क चोरला असून त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी आमची मागणी असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितलं.
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