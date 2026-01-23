ETV Bharat / state

वाहतूक कोंडीनं पुणे गुदमरलं, पुणे शहर जगात पाचव्या क्रमांकावर

पुणेकरांना आणखी एक नवी ओळख प्राप्त झाली आहे. पण, ही ओळख पुणेकरांसाठी घातक आहे. वाचा सविस्तर...

Pune city ranks fifth in world
फाईल फोटो - पुणे वाहतूक कोंडी समस्या (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 23, 2026 at 4:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे - पुणे शहराला विद्येचं माहेरघर म्हटलं जातं. पण, आता याच पुणे शहराला वाहतुकीचं शहर, वाहतूक कोंडीचं शहर देखील म्हटलं जातं. नुकतंच 'टॉमटॉम’ या संस्थेनं केलेल्या अहवालात वाहतूक कोंडीत पुणे शहर जगात पाचव्या क्रमांकावर असून, वाढती लोकसंख्या, वाहनांची वाढती संख्या, अरुंद रस्ते, रस्त्यांवर वाढलेली अतिक्रमणं, नियोजनाचा अभाव यामुळं वाहतूक कोंडी होत असल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलंय.

वाहतूक कोंडीत पुणे जगात पाचव्या स्थानी - 'टॉमटॉम' ही संस्था दरवर्षी जागतिक पातळीवरील वाहतुकीचा अभ्यास करते. सन २०२५ च्या अहवालानुसार, मेक्सिको सिटी जगातील सर्वाधिक वाहतूक कोंडीचं शहर ठरलं आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर भारतातील बंगळुरुचा समावेश आहे. पुणे पाचव्या क्रमांकावर असून, पुण्यातील वाहनचालकांना दहा किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी तब्बल ३३ मिनिटं २० सेकंदांचा कालावधी लागत असल्याचं अभ्यासातून स्पष्ट झालं आहे.

वाहतूक व्यवस्था कोलमडली - यावर 'सजग नागरिक मंच'चे अध्यक्ष विवेक वेलणकर म्हणाले, "अहवालानुसार वाहतूक कोंडीत पुण्याचा पाचवा क्रमांक आहे. हे पुण्याच्या दृष्टीनं घातक आहे. आता जे सर्व पक्षीय नगरसेवक निवडून आले आहेत, ते जेव्हा पदभार स्वीकारतीलं तेव्हा त्यांच्यासाठी सर्वप्रथम काय महत्त्वाचं असेल तर हे या अहवालातून स्पष्ट होत आहे. पुणे शहराची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था ही कोलमडली आहे. कोलमडलेली वाहतूक व्यवस्था ही प्रशासनाला सुधारावी लागणार आहे. हा अहवाल गांभीर्यानं घेऊन काम केलं पाहिजे."

राजकीय आरोप प्रत्यारोप - नुकतंच पुणे महानगरपालिकेची निवडणूक पार पडली. या निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यात पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी सुधारण्याबाबत आश्वासनं दिली आहेत. तसंच निवडणुकीत पुणे शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न ज्वलंत पाहायला मिळाला. त्यावरुन सर्वच पक्षांकडून आरोप प्रत्यारोप झाले. अशातच आता या अहवालानंतर प्रशासन किती गांभीर्यानं घेऊन शहरातील वाहतूक कोंडी सोडवणार हे पाहावं लागणार आहे.

यावेळी पुणेकर नागरिक नितीन खताळ म्हणाले की

वाहतूक कोंडी सोडवणं महत्त्वाचं - 'टॉमटॉम' या आंतरराष्ट्रीय वाहतूक कोंडीच्या सर्वे संस्थेच्या निष्कर्षामध्ये पुणे शहर जागतिक वाहतूक कोंडीच्या पाचव्या क्रमांकावर येऊन पोहचलं आहे. "यामध्ये विचार करायला लावणारी गोष्ट म्हणजे, वाहतुकीच्या वेगवेगळ्या समस्या. वाहतुकीच्या नियमांचं पालन, रस्त्यांची अपुरी सुविधा या मुख्य समस्या आढळून येतात. परंतु, प्रशासनाच्या बरोबरीनं नागरिक म्हणून पुण्यातील वाहतूक समस्या सोडवत असताना नागरिकांनी सुद्धा रस्त्यावर योग्यरितीनं वाहतूक नियमांचं पालन केलं तर काही प्रमाणात आपल्याला याचा हातभार लागेल. परंतु, नागरिक म्हणून प्रशासनानं सुद्धा यामध्ये रस्त्यांची देखभाल, दुरुस्ती, वाहतूक नियमांचं पालन, सिग्नल सुद्धा अद्यावत ठेवणे याची अंमलबजावणी करणं हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे," अशी आशा विवेक वेलणकर यांनी व्यक्त केली.

वेळ आणि शक्ती वाया जाते - "पुण्यात प्रवास करायला निघालो तर दहा किलोमीटरच्या प्रवासाला सुद्धा तासापेक्षा जास्त वेळ लागत असल्याचं निदर्शनास आलं. यामुळं वाहतूक कोंडीमध्येच आपला बहुतांशी वेळ व आपली शक्ती वाया जाते. या समस्या अशाच शहराला चिटकून राहिल्या तर पुढील काळामध्ये रोजगार व शहराची गुणवत्ता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं जाऊ शकतं," अशी भीती विवेक वेलणकर यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा - सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करा, ठाणे वाहतूक पोलिसांचे नागरिकांना आवाहन

TAGGED:

PUNE CITY RANKS FIFTH IN WORLD
TOMTOM TRAFFIC REPORT
TRAFFIC CONGESTION PUNE
पुणे वाहतूक कोंडी
PUNE TRAFFIC REPORT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.