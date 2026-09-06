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‘नागपूर-सोलापुरात डीजे बंदी, मग पुण्यात का नाही?’; डीजे बंदीसाठी पुणेकरांचा मोर्चा

नागपूरमध्ये गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजेवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच सोलापुरातही डीजेबंदी करण्यात आली आहे. मग पुण्यात डीजेवर बंदी का नाही? असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला.

Pune Protest for DJ Ban
डीजे बंदीसाठी पुणेकरांचा मोर्चा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 6, 2026 at 4:06 PM IST

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पुणे : आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे शहरात डीजेच्या मुद्द्यावरून वाद सुरू असतानाच आज रविवारी (6 सप्टेंबर) मोठ्या संख्येनं पुणेकर नागरिक रस्त्यावर उतरले. गणेशोत्सवात डीजे बंद करण्यात यावा, या मागणीसाठी बालगंधर्व चौक ते पुणे महापालिका कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला.

नागपूरमध्ये आगामी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर डीजेवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच सोलापूर शहरातही डीजे बंदी करण्यात आली आहे. मग पुण्यात डीजेवर बंदी का नाही? असा सवाल आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला. या मोर्चात ज्येष्ठ नागरिकांसह जनरेशन झेडमधील तरुण, राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते तसेच राजकीय पक्षांशी संबंध नसलेले नागरिकही मोठ्या संख्येनं सहभागी झाले. गणेशोत्सवाच्या काळात डीजेच्या मोठ्या आवाजामुळे होणाऱ्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातही डीजे बंदी लागू करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

'सरकारने डीजेबाबत ठोस भूमिका घ्यावी' : यावेळी उपस्थित नागरिकांनी सांगितलं की, पुणे शहरात प्रत्येक सण-उत्सव डीजे लावून साजरा केला जात असून, त्याचा मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांना त्रास होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डीजेच्या मुद्द्यावर संदिग्ध भूमिका घेतल्यानं संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारने डीजेबाबत ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली.

‘आज आम्हाला आमचा वेळ देऊन आंदोलन करावे लागत आहे. ही वेळ सरकारने आणायलाच नको होती,’ अशी नाराजीही नागरिकांनी व्यक्त केली.

'डीजेबाबत ठोस निर्णय झाला पाहिजे' : नागरिकांचा कोणत्याही सण-उत्सवाला विरोध नाही, तर अमर्याद आणि अतिरेकी डीजे-डॉल्बीला विरोध आहे. जीवघेणा आवाज थांबवण्याची मागणी करणं चुकीचं नाही. विद्यानंद बापट यांनी सामान्य पुणेकर गेल्या अनेक वर्षांपासून मांडत असलेलीच भूमिका मांडली आहे, असं एका नागरिकानं सांगितलं.

मानाचे पाचही गणपती आणि इतर अनेक गणेश मंडळांनी यापूर्वीच डीजेला हद्दपार केलं आहे. मग त्यांना गणेशभक्त नाही असं म्हणायचे का? पुण्यातही इतर शहरांप्रमाणे डीजेबाबत ठोस निर्णय झाला पाहिजे, अशी भूमिका नागरिकांनी मांडली.

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TAGGED:

PUNE GANESHOTSAV
PUNE MORCHA FOR DJ BAN
पुणे डीजे बंदी आंदोलन
पुणे गणेशोत्सव
PUNE CITIZENS PROTEST DJ BAN

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