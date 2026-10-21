ऑनलाइन औषध विक्रीकडे तुकाराम मुंढेंचं दुर्लक्ष? पुणे औषध विक्रेता संघटनेचा गंभीर आरोप!
मेडिकल दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट उपस्थित नसल्यास परवाना रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई केली जाते; मात्र ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर नियमांचं पालन का होतं नाही, असा सवाल औषध विक्रेत्यांनी उपस्थित केलाय.
Published : October 21, 2026 at 2:25 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : ऑनलाइन आणि ई-फार्मसीच्या माध्यमातून होणाऱ्या औषध विक्रीबाबत पुणे औषध विक्रेता संघटनेनं अन्न व औषध प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय (प्रिस्क्रिप्शन) औषधांची विक्री, ग्राहकांच्या आरोग्यविषयक माहितीचा अभाव आणि संवेदनशील औषधांची सहज उपलब्धता यामुळे गंभीर धोके निर्माण होऊ शकतात, असा दावा संघटनेनं केला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही ठोस कारवाई होत नसल्यानं प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
मेडिकल दुकानांमध्ये फार्मासिस्ट उपस्थित नसल्यास परवाना रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई केली जाते; मात्र ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर नियमांचं पालन होतं की नाही, याची तपासणी कशी केली जाते, असा सवाल औषध विक्रेत्यांनी उपस्थित केला आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पारंपरिक दुकानांप्रमाणेच ऑनलाइन विक्रीवरही समान निकष लागू करावेत, अशी मागणी संघटनेनं केली आहे. ऑनलाइन विक्रीमध्ये डॉक्टरांच्या अधिकृत चिठ्ठीशिवाय औषधं दिली जात असल्याचा आरोप आहे. यात बनावट किंवा अपूर्ण चिठ्ठीचा वापर होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ग्राहकाची वैद्यकीय गरज, डॉक्टरांचा सल्ला आणि औषध देणाऱ्या व्यक्तीची पात्रता तपासली जाते का, याबाबत स्पष्टता नसल्याचं विक्रेत्यांचं म्हणणं आहे.
प्रत्यक्ष मेडिकल दुकानात फार्मासिस्टकडून औषधांचा डोस, वापर, दुष्परिणाम आणि इतर औषधांशी होणारे परस्परसंवाद (ड्रग इंटरॅक्शन) याबाबत मार्गदर्शन मिळतं. ऑनलाइन खरेदीमध्ये ही प्रक्रिया मर्यादित राहू शकते; त्यामुळे चुकीचं औषध, चुकीचा डोस तसेच कालबाह्य औषध ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याचा धोका वाढतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, गर्भपातासाठी वापरली जाणारी औषधे, झोपेच्या गोळ्या, वेदनाशामक आणि नशेसाठी वापरली जाणारी औषधे ऑनलाइन सहज उपलब्ध होणं हा विशेष चिंतेचा विषय असल्याचं संघटनेनं म्हटलं आहे. वैद्यकीय देखरेखीशिवाय त्यांचा वापर झाल्यास अतिरक्तस्राव, गंभीर दुष्परिणाम, व्यसनाधीनता किंवा जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो. अल्पवयीन आणि वैद्यकीय माहिती नसलेल्या ग्राहकांपर्यंत अशी औषधे पोहोचू नयेत, यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण यंत्रणा आवश्यक असल्याचं विक्रेत्यांचं म्हणणं आहे.
ऑनलाइन औषध विक्री करणाऱ्या संस्थांकडे वैध परवाना आहे का, नोंदणीकृत फार्मासिस्ट कार्यरत आहेत का आणि औषधांचा साठा व वितरण कुठून केलं जातं, याची तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीची (प्रिस्क्रिप्शन) डिजिटल पडताळणी करावी, तसेच नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईसह त्यांचे ऑनलाइन व्यवहार बंद करण्याची तरतूद करावी, असंही संघटनेनं सुचवलं आहे.
केमिस्ट असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, पारंपरिक मेडिकल दुकानांप्रमाणेच ऑनलाइन कंपन्यांचीही नियमित तपासणी झाली पाहिजे. परवाना, फार्मासिस्टची पात्रता, औषधांचा साठा, विक्रीच्या नोंदी, वितरण केंद्रे आणि औषधांची गुणवत्ता याबाबतची माहिती ग्राहकांना सहज उपलब्ध असणं आवश्यक आहे. ऑनलाइन सवलतींच्या जाहिरातींमुळे ग्राहक या सेवांकडे वळत आहेत; मात्र, कमी किमतीच्या आकर्षणामुळे औषधांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. औषध हे सर्वसामान्य ग्राहकोपयोगी उत्पादन नसल्यानं, विक्रीची पद्धत बदलली तरी गुणवत्ता, परवाना आणि वैद्यकीय सल्ल्याचं नियम बदलता कामा नयेत, असं पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्थानिक मेडिकल दुकानांप्रमाणेच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचीही कठोर तपासणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ऑनलाइन कंपन्यांची यादी तयार करून त्यांचे परवाने, गोदामे, वितरण केंद्रे आणि विक्रीच्या नोंदी तपासाव्यात, अशी सूचना संघटनेनं केली आहे.
दरम्यान, या आरोपांबाबत अन्न व औषध प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. प्रशासनानं तक्रारींची दखल घेऊन ऑनलाइन औषध विक्री करणाऱ्या कंपन्यांची चौकशी करावी, नियमभंग आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करावी आणि ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी मार्गदर्शक सूचना जाहीर कराव्यात, अशी मागणी संघटनेनं केली आहे. या प्रकरणी प्रशासन आगामी काळात कोणती पावलं उचलतं, याकडे औषध विक्रेते आणि ग्राहकांचं लक्ष लागलं आहे.
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