'चाकण एमआयडीसी'चे रस्ते खड्ड्यात; वाहतूक कोंडीमुळे उद्योगांना फटका; कामगारांमध्ये संताप
पुण्यातील चाकण एमआयडीसी येथील उद्योगांना खराब रस्त्यांचा आणि वाहतूक कोंडीचा फटका बसत आहे. अनेकदा आंदोलनं, निवेदनं आणि बैठका घेऊनही परिस्थितीत कोणताही ठोस बदल झालेला नाही.
Published : July 31, 2026 at 5:53 PM IST
चाकण (पुणे) : मर्सिडीज-बेंझ, फॉक्सवॅगन, महिंद्रा, बजाजसह देश-विदेशातील अनेक नामांकित कंपन्यांमुळे जागतिक स्तरावर ओळख असलेली चाकण औद्योगिक वसाहत सध्या गंभीर पायाभूत सुविधांच्या समस्यांना सामोरे जात आहे. चाकण एमआयडीसी परिसरातील रस्त्यांवर पडलेले मोठे खड्डे आणि त्यातून निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी यामुळे उद्योग, कामगार आणि वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम होत असल्याची नाराजी कामगार आणि स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
पाच टप्प्यांत विकसित झालेल्या चाकण MIDCमध्ये सुमारे 1,500 हून अधिक लघु, मध्यम आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या कार्यरत आहेत. दररोज सुमारे 10 लाख कर्मचारी या औद्योगिक परिसरात ये-जा करतात. तसंच हजारो मालवाहू वाहनं कच्चा माल आणि तयार उत्पादनं विविध भागांत पोहोचवण्यासाठी या मार्गाचा वापर करतात. मात्र पावसाळा सुरू होताच रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या गंभीर बनते. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था झाल्यानं वाहतुकीचा वेग मंदावतो आणि वारंवार वाहतूक कोंडी निर्माण होते. याचा परिणाम उद्योगांच्या दैनंदिन कामकाजासह कामगारांच्या प्रवासावरही होत असल्याचं चित्र आहे.
कायमस्वरूपी उपाययोजनांची मागणी : कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, या समस्येबाबत अनेक वर्षांपासून प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि संबंधित यंत्रणांकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला आहे. आंदोलनं, निवेदनं आणि बैठका घेऊनही परिस्थितीत कोणताही ठोस बदल झालेला नाही. एखादा खड्डा बुजवला तरी दुसऱ्याच दिवशी तो पुन्हा उखडलेला दिसत असल्यानं तात्पुरत्या डागडुजीऐवजी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
अपघातांचा धोका, वाहनांचे नुकसान : खड्ड्यांमुळे कामगारांना दररोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. सततच्या धक्क्यांमुळे दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या देखभाल खर्चात वाढ झाली असून अनेकांना पाठदुखी, कंबरदुखी आणि सांधेदुखीसारख्या शारीरिक त्रासांना सामोरं जावं लागत आहे. तसंच या रस्त्यांवर वारंवार अपघात घडत असल्यानं कामगारांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.
50 हजार कोटींचा महसूल; तरीही पायाभूत सुविधांची वानवा : चाकण MIDC मधील उद्योगांमधून राज्याला दरवर्षी सुमारे 50 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. एवढे मोठे आर्थिक योगदान देणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रात दर्जेदार रस्ते, सुरळीत वाहतूक आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देता येत नसल्याची खंत उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. पायाभूत सुविधांकडे होणारं दुर्लक्ष राज्याच्या औद्योगिक विकासासाठी घातक ठरू शकतं, असं मतही व्यक्त करण्यात आलं.
वाहतूक कोंडीचा उत्पादनावर परिणाम : वाहतूक कोंडीचा थेट परिणाम उत्पादन प्रक्रियेवर होत असल्याचं उद्योगांशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांनी सांगितलं. कामगार वेळेत कंपनीत पोहोचत नसल्यानं दर पावसाळ्यात उत्पादनात 20 ते 30 टक्क्यांपर्यंत घट होत असल्याचा दावा करण्यात आला. तसंच कच्चा माल वेळेत पोहोचत नसल्यानं आणि तयार माल ग्राहकांपर्यंत उशिरा पोहोचत असल्यानं उद्योगांचं आर्थिक नुकसान होत असून ग्राहकांचा विश्वासही कमी होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली.
प्रशासनाविरोधात नागरिकांची नाराजी : स्थानिक नागरिकांनीही प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. या समस्येवर पूर्वी सातत्यानं पाठपुरावा होत होता, मात्र सध्या या प्रश्नाकडे गांभीर्यानं पाहिलं जात नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे खड्डे, वाहतूक कोंडी आणि अपघातांच्या समस्येकडं दुर्लक्ष होत असल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.
कायमस्वरूपी उपाययोजनांची अपेक्षा : राज्याच्या औद्योगिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या चाकण औद्योगिक वसाहतीची सध्याची अवस्था चिंताजनक असल्याचं मत व्यक्त होत आहे. या समस्येची जबाबदारी कोण घेणार? असा सवाल कामगार, उद्योग आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत. तात्पुरत्या डागडुजीऐवजी दर्जेदार रस्त्यांची उभारणी आणि प्रभावी वाहतूक नियोजनाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी होत आहे.
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