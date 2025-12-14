ETV Bharat / state

पुणे पुस्तक महोत्सवाचं जल्लोषात उद्‌घाटन; "उत्तम ज्ञानासाठी ग्रंथाशिवाय पर्याय नाही" : विश्वास पाटील

पुण्यात पुणे पुस्तक महोत्सावातचं उद्‌घाटन झालं. या कार्यक्रमाला लेखक विश्वास पाटील, मंत्री चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

Pune Book Festival
पुणे पुस्तक महोत्सवाचं उद्‌घाटन करताना मान्यवर (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 14, 2025 at 1:58 PM IST

Updated : December 14, 2025 at 2:24 PM IST

पुणे : "उत्तम ज्ञान मिळवायचं असल्यास ग्रंथाशिवाय पर्याय नाही. ग्रंथ हे माणसाचे मित्र असून ते शाळेत आणि महाविद्यालयात सोबत असतात. ग्रंथ तसंच पुस्तकांच्या वाचनातून आनंद घेणार असाल तर तुमच्यासाठी स्वर्ग निर्माण होऊन, जीवनात सुखी होणार आहात. पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या निमित्तानं पुणे शहर हे आगामी काळात पुस्तकांची पंढरी ठरणार आहे," असं मत 99 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केलं. राष्ट्रीय पुस्तक न्यासच्या वतीनं आयोजित पुणे पुस्तक महोत्सवाचं जल्लोषात उद्घाटन झालं. यावेळी विश्वास पाटील बोलत होते. महोत्सवाच्या कार्यक्रमाला राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, केंद्रीय नागरी वाहतूक आणि सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, आदी उपस्थित होते.

पुण्यात ग्रंथांची पेठ उभी राहतेय : "पुणे पुस्तक महोत्सवाचं उद्घाटन माझ्या उपस्थितीत झालं याचा आनंद वाटत आहे. यानिमित्तानं पुण्यात ग्रंथांची पेठ उभी राहत आहे. पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या संयोजकांनी नव्या तंत्रज्ञानच्या युगात ग्रंथांवर आणि पुस्तकांवर प्रेम करण्याची पालखी खांद्यावर घेतली आहे. या पालखीच्या माध्यमातून उत्तमोत्तम विचार देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचतील अशी अपेक्षा आहे. तसंच आज जो सर्व्हे समोर आला आहे. त्यात प्रत्येक भारतीय माणसाचा सहा तास वेळ मोबाईलवर जात आहे, हे फार गंभीर आहे. त्यामुळं सांगली जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतीमध्ये सायंकाळी 7 ते रात्री 11 पर्यंत मुलांना मोबाईल न देण्याबाबत निर्णय झाला आहे," असं विश्वास पाटील यांनी सांगितलं.

पुणे पुस्तक महोत्सवाचं जल्लोषात उद्‌घाटन (ETV Bharat Reporter)

पुढच्या वर्षी जागतिक पुस्तक महोत्सव आयोजित करणार : "पुणे पुस्तक महोत्सवाला मिळणारा वाढता प्रतिसाद पाहता येत्या काळात पुणे ही पुस्तकाची राजधानी करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. पुढील वर्षी हा महोत्सव जागतिक पुस्तक महोत्सव म्हणून आयोजित करण्याचा मानस आहे. पहिल्या पुस्तक महोत्सवात सुमारे 11 कोटी रुपये, दुसऱ्या वर्षी 40 कोटी रुपयांची पुस्तक विक्री झाली. या पुस्तक महोत्सवाला वाढता प्रतिसाद आहे. जागतिक पुस्तकाची राजधानी पुणे व्हावी, यासाठी या वर्षीच्या जागतिक पातळीवर होणाऱ्या पुस्तकासंबंधित उपक्रमात पुणे पुस्तक महोत्सवानं सहभाग घेतला आहे. या उपक्रमाचं युनेस्कोमार्फत मूल्यमापन करण्यात येत आहे. त्यामुळं जागतिक पुस्तकांची राजधानी पुणे व्हावी, यासाठी अधिकाधिक नागरिकांनी या महोत्सवाला भेट द्यावी, असं झाल्यास पुढच्या वर्षी पुणे पुस्तक महोत्सव हा जागतिक पुस्तक महोत्सव म्हणून आयोजन करण्यात येईल. या माध्यमातून जागतिक पातळीवरील प्रकाशक, लेखक या ठिकाणी येतील," असं उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले.

Pune Book Festival
महोत्सवातील पुस्तकं बघताना मुरलीधर मोहोळ, चंद्रकांत पाटील आणि विश्वास पाटील (ETV Bharat Reporter)

पुणे शहर साहित्य, कला, संस्कृतीचा मानबिंदू : "मागील दोन पुणे पुस्तक महोत्सवाच्या शेवटी होणारी गर्दी ही यंदाच्या पहिल्याच दिवशी झाली आहे. त्यामुळं पुणेकर या महोत्सवाची आतुरतेनं वाट पाहतात, हे स्पष्ट झालंय. पुणे पुस्तक महोत्सवानं स्वतःची ओळख बनवली आहे. वाचन चळवळ वाढण्यास मदत होत आहे. पुणे शहर हे साहित्य, कला, संस्कृतीचा मानबिंदू आहे. पुणे पुस्तक महोत्सवात वाचकांची संख्या दरवर्षी वाढत आहे. महोत्सवात विक्रमी पुस्तक विक्री झाली. भारतीय विचारांचा आणि संस्कृतीचा कार्यक्रम झाला. नागरिकांना वाचण्याची आवड निर्माण होत आहे. भविष्यात हे महोत्सव ग्रामीण भागात पोहोचविण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. तिथं ग्रंथालय, वाचनालय निर्माण करावं लागतील. पुस्तक महोत्सवाच्या निमित्तानं पुण्याचं नाव जगभर जावं. त्यातून मराठीसह इतर प्रादेशिक भाषांचा विस्तार व्हावा," अशी अपेक्षा केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी व्यक्त केली.

Pune Book Festival
ग्रंथ दिंडी (ETV Bharat Reporter)

