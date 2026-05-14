हडपसरमधील सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलमध्ये आढळली बॉम्बसदृश्य वस्तू; एटीएसकडून तपास सुरू
पुण्यातील हडपसरमधील सुपर स्पेशालिस्ट हॉस्पिटलमध्ये बुधवारी संध्याकाळी संशयित वस्तू आढळली आहे. या प्रकरणाची एटीएसकडून चौकशी सुरू आहे.
Published : May 14, 2026 at 7:08 AM IST
पुणे: पुण्यातील हडपसर परिसरात बुधवारी मोठी खळबळ उडाली आहे. हडपसर येथील कामधेनु इस्टेटच्या पार्किंगसमोरील एका सुपर स्पेशालिस्ट खासगी हॉस्पिटलच्या टॉयलेटमध्ये बॉम्बसदृश संशयास्पद वस्तू आढळून आली. या घटनेची माहिती मिळताच बॉम्ब शोधक पथक बीडीएस तातडीनं घटनास्थळी दाखल झालं. ती संशयास्पद वस्तू ताब्यात घेतली असून अधिक तपास सुरू आहे.
रुग्णालयातील डॉक्टर विलास गायकवाड यांनी सांगितलं की, रुग्णालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावरील स्वच्छतागृहामध्ये असलेल्या एका बॉक्समध्ये, बॉम्बसारखी दिसणारी एक वस्तू त्यांना सापडली. ही घटना रात्री साधारण साडेसात वाजण्याच्या सुमारास घडली. त्या वस्तूबाबतची माहिती तात्काळ पोलीस नियंत्रण कक्षाला कळवण्यात आली. त्या डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्या उपकरणाच्या आत टायमरला तारांनी जोडलेल्या काही काड्या (sticks) होत्या.
याबाबत मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, गुरुवारी संध्याकाळच्या सुमारास हडपसर येथील एका हॉस्पिटलमधील टॉयलेटमध्ये ही संशयास्पद वस्तू आढळली होती. यानंतर रुग्ण, नातेवाईक आणि नागरिकांमध्ये एकच गोंधळ उडाला होता. खबरदारीचा उपाय म्हणून परिसरातील हालचालींवर नियंत्रण ठेवण्यात आलं. बीडीएस पथक घटनास्थळी दाखल झालं. ही संशयास्पद वस्तूची तपासणी आणि सुरक्षित हाताळणी करण्यात आली. त्यानंतर ही वस्तू सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आली आहे. खासगी हॉस्पिटलमध्ये सुरक्षा यंत्रणा कितपत सक्षम आहे, यावर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
ही वस्तू नेमकी कोणी ठेवली? एखाद्या रुग्णाच्या नातेवाईकानं हे कृत्य केलं का? की आर्थिक व्यवहार, बिल किंवा इतर कोणत्या कारणातून हा प्रकार घडला? अशा विविध चर्चांना आणि अफवांना आता परिसरात उधाण आलं आहे. पोलीस आणि संबंधित यंत्रणा सीसीटीव्ही फुटेज, हॉस्पिटलमधील ये-जा करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती आणि इतर तांत्रिक तपासाच्या आधारे संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहेत.
पुणे पोलीस, गुन्हे शाखा (Crime Branch) आणि दहशतवाद विरोधी पथक (ATS) यांच्या संयुक्त पथकानं या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. दहशतवादी कारवायांसह (terror angle) सर्व संभाव्य पैलूंचा या तपासात सखोल विचार केला जात आहे-पोलीस उपायुक्त अमितेश कुमार
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हडपसर येथील रुग्णालयाच्या स्वच्छतागृहात (वॉशरूममध्ये) एका डॉक्टरांना, घड्याळ आणि टायमर जोडलेली बॉम्बसारखी दिसणारी एक वस्तू सापडली. डॉक्टरांनी तात्काळ पोलीस नियंत्रण कक्षाला या घटनेची माहिती दिली. "BDDS चे पथक तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी ती वस्तू जवळच्याच एका 'ग्लायडिंग सेंटर'वर नेऊन तिथे निकामी (neutralized) केली. त्या वस्तूचा सुरक्षितपणे निपटारा करून बीडीडीएस पथकानं अत्यंत कौतुकास्पद कामगिरी बजावली आहे," अशी पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी माहिती दिली. त्या वस्तूमध्ये कमी तीव्रतेची स्फोटके होती, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.
