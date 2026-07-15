होर्मुझमध्ये जहाजावर झालेल्या हल्ल्यात पुण्यातील अभियंता हेरंब करमरकर यांचं निधन
जहाजावरील बेपत्ता असेलले पुण्यातील अभियंता हेरंब करमरकर यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचं अखेर प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
Published : July 15, 2026 at 12:27 PM IST
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष सुरू झाला आहे. इराणकडून होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळं दोन्ही देशांकडून एकमेकांवर भीषण हल्ले सुरू आहेत. त्यात काही मालवाहू जहाजांनाही लक्ष्य केलं जात आहे. अशात दोन दिवसांपूर्वी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये ओमानच्या सागरी हद्दीत एका भारताच्या एमव्ही जीएफएस गॅलेक्सी जहाजाला लक्ष्य करण्यात आलं होतं. जहाजावर हल्ला केल्यानंतर, या जहाजावरील बेपत्ता असेलले पुण्यातील अभियंता हेरंब करमरकर यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचं अखेर प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. या घटनेमुळं करमरकर कुटुंबीयांवर शोककळा पसरली आहे.
हल्ला झाल्यापासून हेरंब करमरकर बेपत्ता होते : हेरंब करमरकर हे फेब्रुवारी 2026 पासून एमव्ही जीएफएस गॅलेक्सी या मालवाहू जहाजावर तृतीय अभियंता म्हणून कार्यरत होते. एमव्ही जीएफएस गॅलेक्सी हे जहाज होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधील ओमानच्या हद्दीतून जात असताना गेल्या रविवारी पहाटे त्याच्यावर हल्ला झाला होता. या जहाजावर 11 भारतीय होते, त्यापैकी 10 जणांना वाचवण्यात यश आले. तर हेरंब करमरकर हे हल्ला झाल्यापासून बेपत्ता होते. त्यांचा खूप शोध घेतल्यानंतर अखेर त्यांचा मृत्यू झाल्याची दु:खद माहिती समोर आली. दरम्यान, हेरंब करमरकर यांच्या झालेल्या मृत्यूबाबत काल (14 जुलै) त्यांच्या कुटुंबीयांना कळवण्यात आलं आहे.
मृतदेह आम्हाला सुस्थितीत सोपवला जावा : हेरंब करमरकर यांचे सासरे विवेक टंडन यांनी अत्यंत जड अंतःकरणानं आयएएनएस या वृत्तसंस्थेशी बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. तसंच विवेक टंडन यांनी भारत सरकारला हेरंब करमरकर यांचा मृतदेह सुस्थितीत आमच्या ताब्यात देण्याची विनंती केली आहे. ते म्हणाले, "तो 30 वर्षांचा तरुण होता, वृद्ध व्यक्ती नव्हती. भारत सरकारला आमची एवढीच विनंती आहे की, त्यांचा मृतदेह आम्हाला सुस्थितीत सोपवला जावा आणि घरी आणला जावा." दरम्यान, ओमानमधील भारतीय दूतावास परिस्थितीवर बारकाईनं लक्ष ठेवून असून तेथील लोकांशी देखील विवेक टंडन हे संपर्कात आहेत.
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