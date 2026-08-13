सुखबीर सिंह बादल हल्ला प्रकरण : हल्लेखोर जसपाल सिंहच्या पुण्यातील घरावर एटीएसची छापेमारी
सुखबीर सिंह बादल यांच्यावर वकील जसपाल सिंह यानं हल्ला केला. जसपाल याच्या पुण्यातील कॅम्प परिसरातील निवासस्थानावर दहशतवाद विरोधी पथकानं छापेमारी केली.
Published : August 13, 2026 at 11:02 PM IST
पुणे : नांदेड शहरात मुगट येथील मातासाहिब गुरुद्वारामध्ये पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल यांच्यावर वकील जसपाल सिंह यानं हल्ला केला. वकील जसपाल सिंह याच्या पुण्यातील कॅम्प परिसरातील निवासस्थानावर दहशतवाद विरोधी पथकानं छापेमारी केली आहे. त्याच्या घरातून काही माहिती आणि साहित्य देखील गोळा केलं आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
कृपान काढत केला हल्ला : आज दुपारी दोन वाजता नांदेड शहरात मुगट येथील मातासाहिब गुरुद्वारामध्ये पंजाबचे माजी उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल गुरुद्वाराला गेले होते. ते परत येताना शिड्यांजवळ तिथं असलेल्या आरोपी जसपाल सिंह यानं अचानक आपलं कृपान काढत हल्ला केला आहे. जसपाल सिंह हा पुण्याचा रहिवासी असून तो वकील आहे. त्यानं बी कॉम आणि एल एल बीचं शिक्षण घेतलं असून पुणे न्यायालयात त्यानं वकिली देखील केली. तो दोन वर्षांपासून इथं सेवा देत होता, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
हल्लेखोर आहे एका स्थानिक वृत्तपत्राचा संपादक : आज दुपारी ही घटना घडल्यावर जसपाल सिंह याच्या पुण्यातील कॅम्प पुलगेट येथील निवासस्थानावर दहशतवाद विरोधी पथकानं छापेमारी करत काही माहिती गोळा केली आहे. जसपाल याचं होला मोहल्ला या नावाचा न्यूज पेपर देखील असून त्यानं संपादक म्हणून देखील काम केलं आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं दिली आहे.
हेही वाचा :