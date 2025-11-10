''अमेडिया' कंपनीच्या कोणालाही भेटलो नाही, चुकीच्या पद्धतीने गुन्हा दाखल'
कृषी विभागाच्या कथित जमिनीबाबत अपहार केल्याप्रकरणी तीन दिवसांपूर्वी पुण्यातील खडक पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
Published : November 10, 2025 at 1:31 PM IST
पुणे : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या 'अमेडिया' या कंपनीची तसंच पुण्यातील मुंढवा येथील कथित महार वतनाची जमीन खरेदी व्यवहार प्रकरणाची राज्यभर जोरदार चर्चा सुरू आहे. पुणे शहरातील कृषी विभागाच्या कथित जमिनीबाबत अपहार केल्याप्रकरणी तीन दिवसांपूर्वी पुण्यातील खडक पोलीस स्टेशन येथे तहसीलदार यांच्यासह ८ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले व्यावसायिक हेमंत गवंडे यांनी पत्रकार परिषद घेत माझ्यावर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा बेकायदेशीर असून, या विरोधात न्यायालयात जाणार आहे. तसंच अमेडिया कंपनीचे दिग्विजय सिंह, पार्थ पवार आणि शीतल तेजवानी यांना कधीच भेटलो नसल्याचं त्यांनी सांगितलय.
पुण्यातील पत्रकार भवन येथे व्यावसायिक हेमंत गवंडे यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत आपली भूमिका मांडली. तसंच दाखल असलेला गुन्हा हा बेकायदेशीर असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
आरोप असत्य, निराधार : हेमंत गवंडे म्हणाले, माझ्याविरुद्ध ०७ नोव्हेंबर रोजी जो गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तो पूर्णपणे गैरसमजुतीवर आणि चुकीच्या माहितीनुसार दाखल करण्यात आलाय. सर्व आरोप असत्य, निराधार आणि कायदेशीर आधारांविना आहेत. मौजे बोपोडी, सीटीएस.नं. ३ व ४ आणि फा. प्लॉट नं. १४ म्हणजेच तक्रारीतील सर्वे नं. ६२ ही जमीन माझ्या कायदेशीर मालकीची असून, ती मी कोणालाही विकलेली नाही किंवा विक्रीस मान्य केलेली नाही. या जमिनीवर पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे आरक्षण असून, कोणत्याही तृतीय पक्षाचा हक्क निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप संपूर्णपणे चुकीचा आहे."
फौजदारी गुन्हा नोंदवणे चुकीचं : "या जमिनीच्या मालकीचा इतिहास १७७५ पासून आज तागायत अखंड व दस्तऐवजी स्वरुपात स्पष्ट आहे. या जमिनीबाबत इनाम सनद, अलिनेशन रेकॉर्ड, महसुली फेरफार नोंदी, टायटल व टेन्यूर सर्टिफिकेट तसेच टाऊन प्लॅनिंग विभागाने दिलेले कायदेशीर प्रमाणपत्रे आजही वैध व निविवाद आहेत. कृषी विद्यापीठ, पुणे यानी या जमिनीबाबत दाखल केलेले प्रकरण सध्या उच्च न्यायालय, मुंबई येथे विचाराधीन असून, या विषयावर फौजदारी गुन्हा नोंदवणे चुकीचं आहे. तसेच माझा अमेडिया कंपनीचे संचालक किंवा संबंधित व्यक्तीशी कोणताही संबंध नाही," असं स्पष्टीकरण हेमंत गवंडे यांनी दिलं.
न्यायालयात जाणार : ते पुढे म्हणाले, "माझ्यावर चुकीच्या पद्धतीने तसेच गैरसमजुतीने गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तसंच अमेडिया कंपनीचे पार्थ पवार, दिग्विजय सिंह आणि शीतल तेजवानी यांना मी कधीही भेटलेलो नाही. जो काही गुन्हा नायब तहसीलदार यांच्या तक्रारीवरून दाखल करण्यात आला आहे, त्याविरोधात मी न्यायालयात जाणार आहे."
