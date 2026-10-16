पुण्यात 'बंगियो संस्कृती समसद'चा दुर्गापूजा महोत्सव, यंदा कोणार्क सूर्य मंदिरावर आधारित सजावट
पुण्यातील शिवाजीनगर येथील काँग्रेस भवनमध्ये 'बंगियो संस्कृती समसद' संस्थेमार्फत यंदा 87वा भव्य दुर्गापूजा महोत्सव साजरा केला जात आहे.
Published : October 16, 2026 at 4:05 PM IST
पुणे : सध्या देशभरात मोठ्या उत्साहात नवरात्रोत्सव साजरा केला जात असून, विविध शहरांत तसंच राज्यांत त्यांच्या धार्मिक परंपरेनुसार नवरात्र साजरा होत आहे. पुण्यातही मोठ्या उत्साहात नवरात्रोत्सव साजरा होत असताना, येथील सर्वात जुन्या तसेच गेल्या 87 वर्षांपासून बंगाली नागरिकांच्या 'बंगियो संस्कृती समसद' संस्थेमार्फत दुर्गापूजा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. यंदा ओडिशातील प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिराच्या शैलीवर आधारित सजावट हे या उत्सवाचं प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. काळ्या रंगातील आणि सोनेरी नक्षीकामानं सजवलेल्या देवी-देवतांच्या मूर्तींमुळे यंदाच्या उत्सवाला एक वेगळं रूप मिळालं आहे.
87 वर्षांची परंपरा
पुणे शहरात नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त विविध शहरांतून आलेले नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थायिक असून, प्रत्येक जण आपापल्या धार्मिक संस्कृतीप्रमाणे सण-उत्सव साजरे करत असतो. याच धर्तीवर पुण्यात जवळपास 7 ते 8 लाख बंगाली नागरिक राहत आहेत. 1940 पासून पुण्यात बंगाली लोकांनी एकत्र येत 'बंगियो संस्कृती समसद' सुरू केली आणि या संस्थेमार्फत दुर्गापूजा महोत्सवाचं आयोजन सुरू करण्यात आलं. गेल्या 87 वर्षांपासून सातत्यानं हा उत्सव सुरू असून, या उत्सवामध्ये पुण्यात राहणारे सर्व बंगाली नागरिक मोठ्या संख्येनं सहभागी होतात.
'असा' आहे या उत्सवाचा इतिहास
याबाबत या महोत्सवाचं उत्सवप्रमुख डॉ. अनुपम कश्यपी म्हणाले की, बंगाली नवरात्रोत्सवात आश्विन शुद्ध पंचमीपासून मुख्य उत्सव साजरा केला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून 'बंगियो संस्कृती समसद' संस्थेमार्फत पुण्यातील काँग्रेस भवन येथे हा दुर्गापूजा महोत्सव आयोजित केला जात आहे. हा पुण्यातील सर्वांत जुन्या दुर्गापूजा उत्सवांपैकी एक असून, या आयोजनाची सुरुवात 1928 मध्ये झाली होती. त्यानंतर काही वर्षांचा खंड पडला; मात्र 1940 पासून हा उत्सव सातत्यानं साजरा केला जात आहे. तत्कालीन हवामान विभागात काम करणाऱ्या बंगाली नागरिकांनी या उत्सवाची सुरुवात केली असून, तेव्हापासून ही परंपरा अविरतपणे सुरू असल्याचं त्यांनी या वेळी सांगितलं.
बंगाली परंपरा जपण्याचा प्रयत्न
ते पुढे म्हणाले की, यंदाच्या उत्सवासाठी कोणार्क सूर्य मंदिराची भव्य प्रतिकृती साकारण्यात आली आहे. सध्या पुण्यात जवळपास 17 ते 18 ठिकाणी बंगाली उत्सव साजरा होत असला, तरी हा उत्सव सर्वांत जुना असून येथे अनेक नागरिक तसेच पुणेकर आवर्जून भेट देतात. दुर्गापूजेच्या माध्यमातून बंगाली धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरा जपण्याचा प्रयत्न या उत्सवातून केला जातो. या कालावधीत पारंपरिक पद्धतीनं देवीची पूजा आणि विविध धार्मिक विधी केले जाणार आहेत. उत्सवातील महाप्रसादाच्या (भोग) तयारीसाठी कोलकात्याहून विशेष आचारी बोलावण्यात आलं आहेत. प्रसादाच्या व्यवस्थेसोबतच स्वच्छता आणि पाण्याच्या गुणवत्तेची विशेष काळजी घेतली जात असल्याचं त्यांनी या वेळी सांगितलं.
यंदाच्या मूर्तीचं 'असं' आहे वैशिष्ट्य
ते पुढे म्हणाले की, बंगाली नवरात्रोत्सवात जी देवीची मूर्ती बनविली जाते, त्यात मध्यभागी देवी आणि तिच्या पायाशी महिषासूर असतो. तसंच आजूबाजूला देवीचं संपूर्ण कुटुंब अशी एकच एकत्रित मूर्ती तयार केली जाते. आमच्या संस्कृतीत असं मानलं जातं की, या दिवसांत दुर्गामाता आपल्या माहेरी म्हणजेच आई-वडिलांच्या घरी येत असते. ही परंपरा अगदी तशीच आहे, जसं आपल्याकडे मुलीचं लग्न झाल्यावर ती सणासुदीला माहेरी येते. यंदाची विशेष बाब म्हणजे, दुर्गामातेसह लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश आणि कार्तिकेय यांच्या मूर्ती काळ्या रंगात साकारण्यात आल्या असून, त्यावर सोनेरी रंगातील आकर्षक नक्षीकाम करण्यात आलं आहे. पारंपरिक रंगसंगतीपेक्षा वेगळी मांडणी करणं आव्हानात्मक असलं, तरी यंदा असा वेगळा प्रयोग करण्यात आल्याचं त्यांनी या वेळी सांगितलं.
कोलकात्याहून आलेले कलाकार साकारतात मूर्ती
पुण्यातील भोसलेनगर परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून बंगाली नवरात्रोत्सवाच्या निमित्तानं खास कोलकात्याचे कलाकार येऊन देवीची मूर्ती तयार करत असतात. हे कलाकार मूर्तीसाठी लागणारी विशेष माती देखील कोलकात्याहूनच सोबत आणतात. गेल्या 80 वर्षांपासून कोलकात्याचे कलाकार येथे येऊन ही मूर्ती साकारत आहेत. बंगाली नवरात्रोत्सवात देवीची मूर्ती साकारताना केवळ एक मूर्ती नव्हे, तर देवीचं संपूर्ण कुटुंब एकाच चौकटीत साकारावं लागतं. हे सर्व विविध पैलू हुबेहूब जिवंत करण्यासाठी हे कलाकार तिथून माती आणून येथे अत्यंत आकर्षक अशी मूर्ती साकारतात.
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