दहीहंडीचा लोखंडी सांगाडा डोक्यात पडून महिलेचा मृत्यू; जुन्या सांगवीतील घटना
पुण्यातील जुन्या सांगवी परिसरात दहीहंडीचा लोखंडी सांगाडा (स्ट्रक्चर) काढताना तो डोक्यात कोसळल्याने सलमा सलाउद्दीन पठाण (वय 45) या महिलेचा जागीच मृत्यू झाला आहे.
Published : September 5, 2026 at 2:06 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : दहीहंडीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केल्यानंतर उत्सवासाठी उभारण्यात आलेला लोखंडी सांगाडा उतरवताना झालेल्या भीषण अपघातात एका 45 वर्षीय महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना जुन्या सांगवी परिसरात घडली आहे. सलमा सलाउद्दीन पठाण असं या मृत महिलेचं नाव आहे. दहीहंडीचा कार्यक्रम संपल्यानंतर रात्री उशिरा ही दुर्घटना घडल्यानं परिसरात एकच खळबळ उडाली असून पठाण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
जुन्या सांगवी परिसरात विघ्नहर्ता दहीहंडी मंडळाच्या वतीनं दहीहंडी उत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. उत्सव पार पडल्यानंतर रात्री सुमारे अकराच्या सुमारास मंडळाची लोखंडी कमान आणि इतर स्ट्रक्चर उतरविण्याचं काम सुरू होते. यावेळी सलमा पठाण आणि त्यांचे पती सलाउद्दीन पठाण हे घटनास्थळी उपस्थित होते. त्यांचा मुलगा रहीम पठाण हादेखील याच दहीहंडी मंडळाशी संबंधित असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
कमान उतरविण्याचं काम सुरू असतानाच अचानक लोखंडी रॉड अथवा कमानीचा काही अवजड भाग खाली पडला. हा भाग थेट सलमा पठाण यांच्या डोक्यावर आदळला. या दुर्घटनेत त्या गंभीर जखमी झाल्या. घटनेनंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. उपस्थित नागरिक आणि मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी तातडीनं त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं. मात्र उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला.
या घटनेनंतर पठाण कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. विशेष म्हणजे, सलमा पठाण यांचा मुलगा रहीम हा संबंधित दहीहंडी मंडळाशी सक्रियपणे जोडलेला असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या घटनेनंतर कुटुंबीयांनी पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यास नकार दिल्याचं सांगण्यात येत आहे. मात्र घटना गंभीर असल्यानं पोलिसांनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेत आवश्यक ती कायदेशीर प्रक्रिया करण्याची भूमिका घेतली आहे.
या घटनेबाबत सांगवी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जितेंद्र कोळी यांनी माध्यमांशी बोलताना महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांच्या माहितीनुसार, विघ्नहर्ता दहीहंडी मंडळाची दहीहंडी फुटल्यानंतर मंडळाची कमान उतरविण्याचं काम सुरू होतं. त्यावेळी सलमा पठाण आणि त्यांचे पती सलाउद्दीन पठाण घटनास्थळी उपस्थित होते. कमान उतरवित असताना अचानक लोखंडी रॉड किंवा कमानीचा काही भाग खाली पडल्याने ही दुर्घटना घडली.
घटनेची माहिती मिळताच सांगवी पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर संबंधित रुग्णालयात जाऊन परिस्थितीची पाहणी करण्यात आली. पोलिसांनी मृत महिलेच्या नातेवाईकांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली असून, घटनेबाबत आवश्यक ती नोंद करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास पोलिसांकडून सुरू आहे.
दरम्यान, ही दुर्घटना साऊंड सिस्टीम किंवा स्पीकर पडल्यामुळे झालेली नसल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे सोशल मीडियावर किंवा परिसरात या घटनेबाबत पसरत असलेल्या वेगवेगळ्या चर्चांपेक्षा पोलिसांच्या तपासातील अधिकृत माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.
दहीहंडी उत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणात लोखंडी स्ट्रक्चर, कमानी आणि इतर साहित्य उभारलं जातं. मात्र कार्यक्रम संपल्यानंतर हे स्ट्रक्चर उतरविताना सुरक्षेच्या उपाययोजनांकडे विशेष लक्ष देणं गरजेचं आहे. संबंधित परिसरात नागरिकांची वर्दळ असताना लोखंडी कमान किंवा रॉड उतरविण्याचं काम सुरू असल्यास अशा प्रकारच्या दुर्घटनांचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर उत्सवाच्या आयोजनासोबतच उत्सव संपल्यानंतरची स्ट्रक्चर उतरविण्याची प्रक्रिया आणि त्यावेळी घेतलेल्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांचाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, या दुर्घटनेत नेमकी चूक कुणाची होती, कमान उतरविताना आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती का, तसेच लोखंडी रॉड किंवा कमानीचा भाग नेमका कशामुळे खाली पडला, याचा तपास सांगवी पोलीस करत आहेत. तपासादरम्यान समोर येणाऱ्या तथ्यांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं आहे.
दहीहंडीचा उत्सव संपल्यानंतर काही तासांतच घडलेल्या या दुर्दैवी घटनेनं जुन्या सांगवी परिसरातील उत्सवाच्या आनंदावर दुःखाची छाया पसरली आहे. एका कुटुंबातील आईचा अशा प्रकारे दुर्दैवी मृत्यू झाल्यानं परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, उत्सव साजरा करताना आणि त्यानंतरची आवराआवर करताना सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
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