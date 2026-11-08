पुण्यात लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी फटाक्यांमुळे 24 ठिकाणी आगीच्या घटना
पुण्यात लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी फटाक्यांच्या निष्काळजी वापरामुळे शहरात विविध 24 ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या, ज्यात दुकानं व गोदामांचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं.
Published : November 8, 2026 at 10:04 PM IST
पुणे : सध्या सर्वत्र मोठ्या उत्साहात दिवाळी साजरी केली जात असून नागरिक या सणाचा आनंद घेत आहेत. आज लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी शहरात मोठ्या प्रमाणावर फटाके उडवले जातात आणि यामुळे मोठ्या दुर्घटना देखील घडत असतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून फटाके फोडू नयेत याबाबत जनजागृती करण्यात येत असली, तरी नागरिकांकडून फटाके फोडले जात आहेत. आज संध्याकाळपासून, म्हणजेच लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी फटाक्यांमुळे शहरात जवळपास 24 ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या आहेत. सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.
गेल्या अनेक वर्षांपासून फटाकेमुक्त दिवाळी साजरी करण्यासाठी विविध संस्था व संघटनांच्या वतीने जनजागृती केली जात असली, तरी शहरात लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर फटाके फोडले जात आहेत आणि यामुळेच शहरात आगीच्या घटना घडत आहेत. आज देखील शहरात अनेक ठिकाणी आगीच्या घटना घडल्या असून, यात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही; मात्र अनेक दुकानांना तसेच गोदामांना आग लागल्यानं मोठं आर्थिक नुकसान झालं आहे.
अग्निशमन दलाकडे लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी दुपारी 3 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत फटाक्यांमुळे लागलेल्या आगीची एकूण 24 प्रकरणं आली. सुदैवानं, या घटनांमध्ये कुठंही कोणीही जखमी झालं नाही. या आगीच्या घटनांचा वेळेनुसार सविस्तर तपशील खालीलप्रमाणे आहे:
- दुपारी 3.14 वाजता - कोंढवा, कडनगर चौक येथील पडीक इमारतीच्या तळघरातील साहित्याला आग.
- दुपारी 4.31 वाजता - धायरी, डीएसके विश्व येथील मोकळ्या मैदानावरील गवताला आग.
- सायंकाळी 5.40 वाजता - शिवाजीनगर, शिरोळे रस्ता येथील एका झाडाला आग.
- सायंकाळी 6.26 वाजता - काशेवाडी, हरकानगर येथील कचऱ्याला आग.
- सायंकाळी 6.51 वाजता - येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाजवळ आग.
- रात्री 7.23 वाजता - सदाशिव पेठ, नागनाथ पार येथील एका घराच्या गॅलरीमध्ये आग.
- रात्री 7.37 वाजता - वडगाव बुद्रुक येथील झाडाला आग.
- रात्री 7.43 वाजता - कात्रज, गोकुळनगर येथील एका घराच्या पत्र्याला आग.
- रात्री 7.44 वाजता - सातारा रस्ता, सिटी प्राईडसमोर कचऱ्याला आग.
- रात्री 7.59 वाजता - फुरसुंगी येथील एका गोदामाला आग.
- रात्री 8 वाजता - सिंहगड रस्ता, गोयल गंगा येथील एका घराच्या गॅलरीमध्ये आग.
- रात्री 8.8 वाजता - कोथरूड, कृष्णा हॉस्पिटलजवळ गॅलरीमध्ये आग.
- रात्री 8.13 वाजता - नाना पेठ येथील एका घरामध्ये आग.
- रात्री 8.16 वाजता - भवानी पेठ येथील एका छतावरील ताडपत्रीला आग.
- रात्री 8.19 वाजता - खराडी, बिडी कामगार वसाहत येथील इमारतीच्या गच्चीवर आग.
- रात्री 8.33 वाजता - कात्रज-कोंढवा रस्ता, कृष्णसागर हॉटेलसमोर झाडाला आग.
- रात्री 8.38 वाजता - टिंगरेनगर, गल्ली नंबर 7 बी येथील झाडाला आग.
- रात्री 8.42 वाजता - शुक्रवार पेठ, शिंदे आळी येथील एका घरामध्ये आग.
- रात्री 8.42 वाजता - खराडी, मुंढवा पुलाच्या पुढे एका इमारतीमधील सदनिकेला आग.
- रात्री 8.44 वाजता - गंज पेठ, मिठगंज पोलीस चौकीजवळ घरामध्ये आग.
- रात्री 8.54 वाजता - सातारा रस्ता, सिटी प्राईड, सोनावणे इंडस्ट्रीज येथील एका दुकानाला आग.
- रात्री 8.56 वाजता - खराडी, एचपी पेट्रोल पंपाच्या मागे एका इमारतीमधील सदनिकेला आग.
- रात्री 8.57 वाजता - पाषाण, सोमेश्वरवाडी येथील मोकळ्या मैदानावरील गवताला आग.
- रात्री 8.58 वाजता - वारजे, आरएमडी कॉलेजजवळ घरामध्ये आग.