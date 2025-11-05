निवडणूक आयोगाचा कारभार अनागोंदी; निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला पाहिजे: दुबार मतदारावरुन नागरिक संतप्त
राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यावर आता सामान्य नागरिकांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
Published : November 5, 2025 at 7:49 PM IST
मुंबई : बोगस आणि दुबार मतदारांवरुन सध्या राज्याच्या राजकारणातील वातावरण चांगलंच तापलं आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात यावरुन कलगीतुरा रंगला असून आरोप प्रत्यारोप होत आहेत. तर महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत बोगस आणि दुबार मतदान झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या विरोधात सर्वपक्षीय विरोधकांनी 1 नोव्हेंबर रोजी मुंबईत विराट मोर्चा काढला होता. तर राज्य निवडणूक आयोग, मतदान, ईव्हीएम मशीन आणि निवडणुका यावर सामान्य नागरिकांनी काय म्हटलंय, पाहूयात.
मतदान घेण्यासाठी एवढी घाई का? : मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषद घेऊन राज्यातील नगरपरिषद आणि नगर पंचायत यांच्या निवडणुकीच्या तारखांचा कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र मतदार याद्यातील घोळ दूर होत नसताना, राज्य निवडणूक आयोगाला मतदान घेण्यासाठी एवढी घाई का लागली आहे? असा संतप्त सवाल मतदार आणि सामान्य नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळं निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला गेला पाहिजे, अशी मागणी देखील नागरिक करत आहेत.
चोर, लफंग्यांना मतदान करु नये : "मतदार याद्यांमध्ये घोटाळा झालाय, बोगस आणि दुबार मतदान नक्की झालं आहे. पण आपल्याला मतदान करण्याचा हक्क संविधानानं दिला आहे आणि लोकशाही मार्गानं आपण मतदान केलं पाहिजे. मतदान करताना आपल्या मनाला जे योग्य वाटेल, त्यांनाच मतदान केलं पाहिजे. कोण सांगतंय त्याला मतदान न करता मतदानाचा निर्णय आपण घेतला पाहिजे. चोर, लफंगे या लोकांना मतदान केलं नाही पाहिजे. गेल्या निवडणुकीत बोगस मतदान झालं. त्यामुळं लोकांना आता असं वाटतं की, निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला पाहिजे. मला देखील असंच वाटत आहे. जे निवडून येतात ते फक्त स्वत:च बघतात. निवडून आल्यावर ते मतदारांकडं फिरकून देखील बघत नाहीत. त्यामुळं निवडणुकीत पारदर्शकता पाहिजे. जर पारदर्शकता नसेल तर निवडणुकीवर सर्वांनी बहिष्कार टाकला पाहिजे," असं चेंबूर येथे राहणारे मुश्ताक शेख यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरुन संतप्त प्रतिक्रिया दिली.
घाई का? बहिष्कार टाकवा : "एकीकडं मंगळवारी राज्य निवडणूक आयोगानं राज्यातील नगरपरिषद आणि नगर पंचायत यांच्या निवडणुकीच्या तारखांचा कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र दुसरीकडं अजून मतदार यांद्यामधील घोळ दूर होत नाही. मतदानाबाबत लोकांच्या मनात शंका आहे. लोकं ओरडून सांगत आहेत की, बोगस मतदान झालं आहे. मतचोरी झाली आहे. तरी सु्द्धा निवडणूक आयोगाला मतदान घेण्याची एवढी घाई का?" असा संतप्त सवाल अंधेरी येथे राहणारे महेंद्र केंडे यांनी उपस्थित केलाय. विधानसभा निवडणुकीत बोगस आणि दुबार मतदान झालं आहे. तरीसुद्धा निवडणूक आयोग निवडणुकीसाठी एवढा अट्टाहास का करत आहे?. "स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या तीन चार वर्षापासून लांबणीवर गेल्या आहेत. तेव्हा निवडणूक आयोगाला जाग आली नाही. मात्र आता घाईघाईनं निवडणूक जाहीर केली. त्यामुळं निवडणूक आयोगाच्या विरोधात लोकांनी कोर्टात गेलं पाहिजे. आयोगावर कारवाई केली पाहिजे आणि जोपर्यंत मतदान यांद्यामधील घोळ होत नाही, तोपर्यंत मतदान घेतलं नाही पाहिजे. आता मतदान घेतलं तर मतदारांनी निवणुकीवर बहिष्कार टाकला पाहिजे. तसेच निवडणूक आयोगामध्ये तुकाराम मुंढे यांच्यासारखा अधिकारी आणला पाहिजे. तरच यामध्ये पारदर्शकता येईल", असंही महेंद्र केंडे यांनी म्हटलं आहे.
मतदान बॅलेट पेपरवर व्हावे : "विधानसभा निवडणुकीत आम्ही मतदान केलं एकाला आणि मत गेलं दुसऱ्याला. त्यामुळं ईव्हीएम मशीनमध्ये नक्की झोल, घोटाळा आहे. विधानसभा निवडणुकीत बोगस आणि दुबार मतदान झालंय. कारण एका घरात चार पाच माणसं राहतात. तिथे ३८ लोकांचं मतदान झालं आहे. मग हे कसं काय मतदान झालं आहे. याबाबत निवडणूक आयोग काही बोलायला तयार नाही. ईव्हीएम मशीनमध्ये मोठा घोळ आहे. त्यामुळं निवडणुकीवर लोकांनी बहिष्कार टाकला पाहिजे. जर निवडणुका घ्यायच्या असतील तर त्या बॅलेट पेपरवर घेतल्या पाहिजेत. जोपर्यंत निवडणुका बॅलेट पेपरवर घेतल्या जात नाहीत, तोपर्यंत भ्रष्टाचार आणि घोटाळा कमी होणार नाही. म्हणून येणाऱ्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला पाहिजे," असं डोबिंवली येथे राहणारे विजय पाटील म्हणाले.
