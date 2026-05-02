पुणे-सातारा महामार्गावर जनक्षोभ : ४ वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार करून हत्या; सुप्रिया सुळे, सुषमा अंधारेसह तृप्ती देसाई यांनी व्यक्त केला संताप
भोर तालुक्यात नसरापूरमध्ये अवघ्या 4 वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यानंतर संतापाची तीव्र लाट उसळली आणि आंदोलन करण्यात आलं.
Published : May 2, 2026 at 9:49 AM IST|
Updated : May 2, 2026 at 10:50 AM IST
पुणे - जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातून माणुसकीला काळीमा फासणारी आणि संपूर्ण समाजमन हादरवून टाकणारी घटना समोर आली आहे. नसरापूर येथे एका अवघ्या 4 वर्षांच्या चिमुरडीवर लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्यानं संतापाची तीव्र लाट उसळली आहे. या घटनेनंतर संतप्त ग्रामस्थांनी पुणे-सातारा महामार्गावर उतरून रास्ता रोको आंदोलन करत आरोपीला तत्काळ त्यांच्या ताब्यात देण्याची आक्रमक मागणी केली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, नसरापूर गावातील एका गुरांच्या गोठ्यात ही अमानुष घटना घडली. एका नराधमानं निरागस बालिकेला एकटी पाहून तिच्यावर अत्याचार केला आणि त्यानंतर पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशानं तिची हत्या केली. ही बाब उघडकीस येताच संपूर्ण परिसरात भीती आणि संतापाचं वातावरण निर्माण झालं.
घटनेची माहिती मिळताच शेकडो ग्रामस्थ रस्त्यावर उतरले आणि पुणे-सातारा महामार्ग दोन्ही बाजूंनी अडवून धरला. घोषणाबाजी करत “आरोपीला आमच्या ताब्यात द्या” अशी मागणी करण्यात आली. या आंदोलनामुळं काही काळ वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. दरम्यान, या घटनेवर राजकीय वर्तुळातूनही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ही घटना अत्यंत संतापजनक असल्याचे सांगत तपास फास्टट्रॅकवर चालवून आरोपीला कठोर शिक्षा देण्याची मागणी केली. शिवसेना प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारवर टीका केली. तसंच सामाजिक कार्यकर्त्या तृप्ती देसाई यांनी मुलींच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा उपस्थित करत कठोर कायदे करण्याची गरज व्यक्त केली.
पोलीस प्रशासनानंही तातडीने हालचाल करत पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी घटनास्थळी भेट दिली. त्यांनी संतप्त जमावाची समजूत काढत आरोपीला कायद्यानुसार कठोरात कठोर शिक्षा दिली जाईल, असं आश्वासन दिलं. मात्र, स्थानिक नागरिकांनी या आरोपीवर यापूर्वीही अशा प्रकारचे गंभीर आरोप असल्याचं सांगितलं असून त्यामुळे रोष अधिकच वाढला आहे.
आज सकाळीही नसरापूरमध्ये ग्रामस्थांकडून मोर्चा काढण्याची शक्यता असून, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिसांकडून कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
या हृदयद्रावक घटनेनं समाजासमोर मोठा प्रश्न उभा केला आहे. एकीकडे विकास आणि प्रगतीच्या गप्पा केल्या जात असताना, दुसरीकडे लहान मुलीही सुरक्षित नसतील तर समाजाची दिशा नेमकी काय आहे, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. आता या प्रकरणात आरोपीला कितपत कठोर शिक्षा होते आणि प्रशासन कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
