मुंबई गोवा महामार्गावरील विलंबित कामाविरोधात जनआक्रोश; माणगावमध्ये सरकार आणि ठेकेदारांची तिरडी यात्रा काढून निषेध

मुंबई गोवा महामार्गाचं काम रखडलं आहे. त्याविरोधात मोठा जनआक्रोश आहे. कामाच्या विलंबाविरोधात माणगावमध्ये सरकार तसंच ठेकेदारांची तिरडी यात्रा काढून निषेध करण्यात आला.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 7, 2025 at 4:02 PM IST

रायगड - मुंबई गोवा महामार्गाचं काम अनेक वर्षे रखडत असल्यानं परिसरातील नागरिकांचा संताप आज उफाळून आला. रायगड जिल्ह्यातील माणगाव येथे जन आक्रोश समितीच्या नेतृत्वाखाली सरकार आणि ठेकेदारांच्या विरोधात तिरडी यात्रा काढून जोरदार आंदोलन छेडण्यात आलं. महामार्गावरील अपुरी कामं, खोदलेले रस्ते, अपघातांची वाढती संख्या आणि रोजच्या प्रवासातील अडचणी या सर्वांचा निषेध नागरिकांनी मोठ्या आवाजात नोंदवला.



निदर्शनादरम्यान “सरकार होश में आओ”, “ठेकेदार जवाब दो”, “मुंबई–गोवा मार्ग पूर्ण करा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. कार्यकर्त्यांनी प्रतिकात्मक तिरडी खांद्यावर घेऊन अंत्ययात्रा काढत ठेकेदार आणि शासनाच्या धोरणांविरोधात संताप व्यक्त केला. महामार्गाच्या रखडलेल्या कामामुळे जनजीवन विस्कळीत झालं असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.


जनआक्रोश समितीने यावेळी प्रशासनाला इशारा देत सांगितलं की, “महामार्गाचं काम तत्काळ पूर्ण झालं नाही, तर पुढील काळात आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.” नागरिकांनी रस्त्याचं काम वेगाने पूर्ण करून सुरक्षित प्रवासाची हमी द्यावी, अशी मागणीही यावेळी जोरदारपणे केली. स्थानिक नागरिक, व्यापार उद्योग प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि युवक मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी झाले. महामार्गावर रोज वावरणाऱ्या हजारो प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत शासन गंभीर नाही, असा आरोप करत आंदोलकांनी महामार्गावरील विद्यमान स्थितीला सरकार तसंच ठेकेदार जबाबदार असल्याचा आरोप केला.

माणगावमध्ये काढलेल्या या तिरडी यात्रेमुळे शासन आणि संबंधित विभागांवर कामाचा वेग वाढवण्याचा दबाव निर्माण झाला आहे. महामार्गाचं काम लवकर पूर्ण होईल की पुन्हा आश्वासनांची मालिका सुरू राहील, हे पाहण्यासाठी नागरिकांची नजर आता सरकारकडे लागली आहे. उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे नुकताच यासंदर्भात खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी या रस्त्याचं काम खूपच रखडल्याची कबुली केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली होती. तसंच हे काम येत्या एप्रिल अखेर पूर्ण होईल असं आश्वासन लोकसभेत दिलंय.

