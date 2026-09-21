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ड्युटीवर असतानाच छातीत दुखलं; उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या एस्कॉर्ट पथकातील PSI विजय सांगडे यांचं निधन

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या (Eknath Shinde) एस्कॉर्ट पथकातील पोलीस उपनिरीक्षक विजय सागंडे (Vijay Sangde) (वय 57) यांच निधन झालं आहे.

PSI Vijay Sangde Passes Away
विजय सागंडे यांच निधन (File Photo)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2026 at 8:04 PM IST

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ठाणे : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या एस्कॉर्ट पथकातील पोलीस उपनिरीक्षक विजय सांगडे यांचं कर्तव्यावर असताना निधन झालं. ते 57 वर्षांचे होते. आज सकाळी ठाणे येथे ड्युटीवर आल्यानंतर ठाण्याच्या शासकीय विश्रामगृहात त्यांना छातीत दुखू लागलं आणि चक्कर आली. त्यानंतर त्यांना तातडीनं जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं. दरम्यान, विजय सांगडे यांच्या अकाली निधनानं त्यांच्या कुटुंबीयांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एस्कॉर्ट पथकात कार्यरत : विजय सांगडे हे गेल्या तीन वर्षांपासून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एस्कॉर्ट पथकात कार्यरत होते. ते डोंबिवलीतील पलावा सिटी येथे आपल्या कुटुंबासह राहत होते. त्यांचे पार्थिव आता त्यांच्या मूळ गावी नेण्यात आलं. त्यांच्या निधनाची माहिती समोर आल्यानंतर पोलीस दलात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

पोलीस आयुक्तालयाकडून मानवंदना आणि श्रद्धांजली : दिवंगत पोलीस उपनिरीक्षक विजय सागंडे यांना शासकीय इतमामात अखेरचा निरोप देण्यात आला. ठाण्यातील सिव्हिल रुग्णालय परिसरात ठाणे पोलीस आयुक्तालयाकडून मानवंदना आणि श्रद्धांजली वाहण्यात आली. यावेळी पोलीस उपायुक्त परिमंडळ-1 बाळासाहेब पाटील, पोलीस उपायुक्त परिमंडळ-5 प्रशांत कदमसह इतर वरिष्ठ पोलीस उपस्थित होते.

घटनेनं परिसरात पसरली शोककळी : सांगडे यांचं पार्थिव डोंबिविलीतील मानपाडा मंदिराजवळील शिव मल्हार आर्केड येथील राहत्या घरी आणण्यात आलं होतं. पार्थिव घरी पोहोचेपर्यंत नातेवाईक, मित्रमंडळी आणि इमारतीतील रहिवाशांनी मोठी गर्दी केली होती. या घटनेनं परिसरात शोककळी पसरली होती. सांगडे यांचा मोठा मुलगा हा सिक्युरीटी फोर्समध्ये कार्यरत असून लहान मुलगा हा पोलीस अकॅडमी चालवतोय. वडिलांच्या निधनानं दोन्ही मुलांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

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TAGGED:

VIJAY SAGANDE
विजय सागंडे निधन
विजय सांगडे
EKNATH SHINDE
VIJAY SANGDE PASSES AWAY

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