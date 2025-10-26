ETV Bharat / state

डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्या प्रकरणातील पीएसआय गोपाल बदनेचं आत्मसमर्पण, बनकरला 28 तारखेपर्यंत कोठडी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या फलटण दौऱ्याच्या आधीच मुख्य संशयित आरोपी नाट्यमयरीत्या शरण आला आहे.

Phaltan Rural Police Station
फलटण ग्रामीण पोलीस ठाणे (Source- ETV Bharat)
सातारा - फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येनंतर फरार झालेला पीएसआय गोपाळ बदने यानं शनिवारी रात्री आत्मसमर्पण केलंय. पोलिसांनी त्याला काल रात्रीच अटक केलीय. दरम्यान, या गुन्ह्यात अटक केलेल्या प्रशांत बनकरला शनिवारी न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. न्यायालयाने त्याला 28 ऑक्टोबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. उपनिरीक्षक गोपाल बदने याने चारवेळा बलात्कार आणि प्रशांत बनकरने शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याचे हातावर लिहून फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टर तरुणीने हॉटेलमध्ये आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली.

फरार झालेल्या प्रशांतला पुण्यातून अटक : डॉक्टर तरुणी ज्यांच्या घरात भाडेकरू म्हणून राहत होती, त्या घर मालकाचा प्रशांत बनकर हा मुलगा आहे. फरार झालेल्या प्रशांतला पुण्यातून अटक केली, असं पोलीस सांगत आहेत, तर पोलीस त्याला घरी घेऊन गेल्याचा दावा बनकर कुटुंबीयांनी केला आहे. मुख्य संशयित आरोपी गोपाल बदने हा फरार असताना पोलीस त्याचा कसून शोध घेत होते. दरम्यान, वडवणी (जि. बीड) तालुक्यातील मूळ गावी त्या डॉक्टर तरुणीवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या प्रकरणात भाजपाचे माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर यांचे नाव आल्याने त्यांच्या चौकशीची मागणी होत आहे. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात आणखी खळबळ माजली आहे. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली आज फलटणमध्ये मुख्यमंत्र्यांचा कृतज्ञता सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे. तत्पूर्वीच फरार पीएसआय गोपाल बदनेनं नाट्यमयरीत्या आत्मसमर्पण केलंय.

त्या डॉक्टर तरुणीच्या मोबाइलचा सीडीआर तपासावा : या प्रकरणात विरोधकांकडून लक्ष्य केले गेल्यानंतर भाजपाचे माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर माध्यमांसमोर आले. त्यांनी हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून नराधमांना कडक शिक्षा करावी. त्या डॉक्टर तरुणीच्या मोबाइलचा सीडीआर तपासावा म्हणजे अधिक सत्य बाहेर येईल, अशी मागणी केलीय. विधान परिषदेचे माजी सभापती आणि माजी खासदार निंबाळकरांचे कट्टर विरोधक रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या न्यायबुद्धीवर माझा विश्वास असल्याचं सांगितलं. आत्महत्येपूर्वी त्या महिला डॉक्टरला आलेल्या सर्व कॉलची सखोल चौकशी करावी. कारण फलटणमधील अनेक प्रकरणात यापूर्वी मोबाईल सीडीआर काढले गेले आहेत. सीडीआरवरून तपास केल्यास संपूर्ण उलगडा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

एसआयटी स्थापन करून तपास करावा : दरम्यान, सातारा येथील जय भगवान प्रतिष्ठानने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन पाठवलं आहे. या प्रकरणाची महिला आयपीएस अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वात एसआयटी स्थापन करून तपास करावा, यात भाजपाचे माजी खासदार रणजित निंबाळकरांचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर डॉ. प्रसाद ओंबासे, डॉ. रमाकांत साठे यांच्या सह्या आहेत.

