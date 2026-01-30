ETV Bharat / state

साखर उद्योगात भांडवली गुंतवणुकीसाठी बजेटमध्ये तरतूद हवी; तर कोल्हापुरी चप्पल कारागिरांना प्रशिक्षण केंद्र मिळावं, कारागिरांची मागणी

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला सलग नववा अर्थसंकल्प देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात मांडणार आहेत. या बजेटमधून भारतीयांना अनेक अपेक्षा आहेत.

ऊस आणि कोल्हापुरी चप्पल (File Photo)
कोल्हापूर : देशभरातील 2 कोटी लोकसंख्येवर प्रभाव टाकणाऱ्या आणि 1 लाखांहून अधिक रोजगार देणाऱ्या साखर उद्योगात भांडवली गुंतवणूक व्हावी. कृषी क्षेत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा (AI) वापर करणं शेतकऱ्याला आज परवडत नाही. याचा विचार करून केंद्र सरकारनं साखर उद्योगात भांडवली गुंतवणुकीसाठी तरतूद करावी. यामुळं शेतकऱ्याचं दरडोई उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. तर कोल्हापुरी चप्पल कारागिरांसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यासाठीही निधीची गरज आहे. याचाही यंदाच्या अर्थसंकल्पात योजनेच्या माध्यमातून समावेश व्हावा, अशी मागणी कोल्हापुरातील चप्पल व्यावसायिक कारागिरांनी केली आहे.

शेतकऱ्याला मदतीचा हात देण्याची गरज : "केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला सलग नववा अर्थसंकल्प देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात मांडणार आहेत. या बजेटमधून भारतीयांना अनेक अपेक्षा आहेत. साखरपट्टा अशी ओळख असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर व्यवसायाला चांगले दिवस यावेत यासाठी केंद्र सरकारनं गेल्या दहा वर्षात अनेक चांगले धोरणात्मक निर्णय घेतलेत. विशेषत: आंतरराष्ट्रीय बाजारातील साखरेचे दर पाहता देशांतर्गत साखर दरात कोणताही बदल झालेला नाही. ही साखर व्यवसायाच्या दृष्टीनं सकारात्मक गोष्ट असून देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची प्रतिहेक्टर उत्पादकता घटली आहे. याचाही या अर्थसंकल्पात विचार होणं गरजेचं आहे. कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि समूह शेतीसाठी लागणारी मोठ्या प्रमाणातली भांडवली गुंतवणूक शेतकरी करू शकत नाही. अशावेळी केंद्र सरकारनं अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करून ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला मदतीचा हात देण्याची गरज आहे," असं साखर उद्योगातील अभ्यासक विजयसिंह औताडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.

'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना अभ्यासक विजयसिंह औताडे (ETV Bharat Reporter)

इथेनॉल निर्मिती संदर्भातील धोरण बदलायला हवं : "देशभरातील साखर मागणी पूर्ण होऊन देशाबाहेर अनेक ठिकाणी भारताची साखर निर्यात होते. गेल्या अनेक वर्षांपासून इथेनॉल निर्मितीबद्दल केंद्र सरकारनं सकारात्मक पावलं उचलली आहेत. मात्र यातील गुंतवणूक वाढवण्याची गरज आहे. साखर उद्योगातील इथेनॉल निर्मिती पर्यावरणपूरक असल्यानं भविष्यकाळात इथेनॉल निर्मितीत केंद्र सरकारला गंभीरपणे विचार करावा लागेल. यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विविध योजनांच्या माध्यमातून भरीव आर्थिक तरतूद व्हावी जेणेकरून शेतकऱ्यांचं दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठीही मदत होणार," असं अभ्यासक विजयसिंह औताडे यांनी सांगितलं.

कोल्हापुरी चप्पल निर्मितीसाठी प्रशिक्षण केंद्र हवं : "अनेक दशकांची परंपरा असलेल्या कोल्हापुरी चपलेला आता ग्लोबल ओळख मिळत आहे. जगप्रसिद्ध प्राडा कंपनीनं कोल्हापुरी चप्पलची नकल केल्यानंतर देश आणि राज्य पातळीवर कोल्हापुरी चप्पलबाबत सरकारनं चांगले निर्णय घेतले आहेत. मात्र यंदाच्या बजेटमध्ये जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन हजार कारागिरांसाठी प्रशिक्षण केंद्र व्हायला हवं. कारागिरांना प्रशिक्षित करावं. जेणेकरून कोल्हापुरी चप्पलच्या निर्मितीसाठी याची मदत होईल. वेगवेगळ्या योजनांमधून या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद व्हावी," अशी अपेक्षा कोल्हापुरातील चपलेचे व्यावसायिक शुभम सातपुते यांनी व्यक्त केली.

