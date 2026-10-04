'दसऱ्याच्या आधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 1 लाख रुपयांची मदत द्या'; हर्षवर्धन सपकाळ यांची मागणी, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला दिला पाठिंबा
राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट हेक्टरी 1 लाख रुपयांची मदत जमा करावी, अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारकडं केली.
Published : October 4, 2026 at 3:20 PM IST
पुणे : राज्यात कमी प्रमाणात पाऊस झाला असल्यानं राज्य सरकारकडून राज्यातील 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. दुष्काळ जाहीर केलेला असताना अजूनही शेतकऱ्यांना मदत न मिळाल्यानं विरोधक आक्रमक झालं असून, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी महायुती सरकारवर जोरदार टीका केली. सध्या पावसानं राज्यातून माघार घेतली असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यावर मोठं संकट आलं आहे.
शेतकऱ्यांना तत्काळ अनुदान द्या : "दसऱ्याच्या आधी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हेक्टरी 1 लाख रुपयांचे तत्काळ अनुदान वर्ग करावं आणि शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, ही काँग्रेसची ठाम मागणी आहे. सरकारने ही मागणी पूर्ण न केल्यास आम्ही थेट रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू", असा इशारा यावेळी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला.
गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश झाला : एमपीएससीच्या आंदोलनाला काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांनी पाठिंबा दिला आहे. याबाबत सपकाळ यांना विचारलं असता ते म्हणाले की, काँग्रेस नेते राहुल गांधी गेल्याच महिन्यात पुण्यात आंदोलक तरुणांच्या साखळी उपोषणाला भेट देण्यासाठी आले होते. राहुल गांधी यांनी एमपीएससीशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पूर्ण समर्थन दिलं आहे. राहुल गांधींच्या या पाठपुराव्यामुळेच ड्रग्ज इन्स्पेक्टर परीक्षेतील गैरव्यवहाराचा पर्दाफाश झाला आणि संबंधित आरोपी गजाआड झाले. राहुल गांधींचे या संपूर्ण आंदोलनावर बारकाईनं लक्ष असून काँग्रेस पक्ष विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे.
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