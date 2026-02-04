भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेतलं नाही, नाशकात गिरीश महाजनांच्या विरोधात निघाला जनआक्रोश मोर्चा
नाशिकच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा उल्लेख केला नाही. याच्या निषेाधार्थ नाशकात भव्य मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
February 4, 2026
नाशिक : नाशिक इथं झालेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या (26 जानेवारी) कार्यक्रमात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी आपल्या भाषणात भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा उल्लेख न केल्यानं सर्वसामान्य जनतेच्या भावना दुखावल्या गेल्या. या घटनेच्या निषेधार्थ नाशिक रोड इथं आज (4 फेब्रुवारी) जनआक्रोश मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं.
या मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येनं नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते व विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. मंत्री गिरीश महाजन यांनी या प्रकरणाबाबत जाहीर माफी मागावी, अशी ठाम मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे भारतीय संविधानाचे शिल्पकार असून त्यांच्या योगदानाचा अवमान सहन केला जाणार नाही, अशी भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
मोर्चात नागरिकांची मोठी गर्दी : नाशिक रोड रेल्वे स्टेशन इथं छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यांना अभिवादन करून महामोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. त्यानंतर या मोर्चाचा शालिमार येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर समारोप करण्यात आला.
मोर्चाच्या वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासाठी भव्य रथाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. फुले, शाहू, आंबेडकरवादी विचारांचे नागरिक मोठ्या संख्येनं या मोर्चात सहभागी झाले होते. या मोर्चाचे नेतृत्व सामुदायिक महिलांच्या वतीने करण्यात आलं. यावेळी 138 फूट लांबीचा भव्य तिरंगी झेंडा तयार करण्यात आला होता. मोर्चादरम्यान कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
मोर्चात महापुरुषांचे फोटो : मोर्चात महापुरुषांचे फोटो झळकले. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, अण्णाभाऊ साठे, मौलाना आझाद, संत रोहिदास महाराज, शाहू महाराज, अहिल्याबाई होळकर आदी महापुरुषांचे फोटो मोर्चेकऱ्यांनी आपल्या हातात घेतले होते.
यावेळी 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो', 'भारतीय संविधानाचा विजय असो', 'संविधान वाचवा, लोकशाही टिकवा' तसेच 'गिरीश महाजन माफी नको, राजीनामा हवा', अशा घोषणा मोर्चेकऱ्यांनी दिल्या.
'मंत्री महाजनांनी राजीनामा द्यावा' : प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमात मंत्री गिरीश महाजन यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव जाणीवपूर्वक टाळल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ जनआक्रोश मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं.
या मोर्चात हजारोंच्या संख्येने नागरिक सहभागी झाले होते. मंत्री गिरीश महाजन यांनी केवळ माफी नव्हे तर आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी ठाम मागणी मोर्चातील सहभागी नागरिक किरण गायकवाड यांनी यावेळी केली.
