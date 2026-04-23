कोल्हापुरात आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरोधात 'जोडे मारो' आंदोलन; पोलीस अन् आंदोलकांत झटापट

प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना दिलेल्या धमकीमुळं कोल्हापुरात आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरोधात जोरदार निदर्शनं झाली. यावेळी पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झटापट होऊन तणाव निर्माण झाला होता.

PRASHANT AMBI VS SANJAY GAIKWAD
आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरोधात कोल्हापुरात आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 23, 2026 at 8:41 PM IST

कोल्हापूर : 'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी शिवीगाळ करत जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. याबाबतची ऑडिओ रेकॉर्डिंगही सोशल मीडियावरती व्हायरल झाल्यानंतर गुरुवारी कोल्हापुरात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि इंडिया आघाडीचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले. कोल्हापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आमदार संजय गायकवाड यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. तसंच गायकवाड यांच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याला 'जोडे मारो आंदोलन' करण्यात आलं. यावेळी आंदोलकांनी संजय गायकवाड यांचा प्रतिकात्मक पुतळा दहन करण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी हाणून पाडला. यावेळी आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात संजय गायकवाड यांचा पुतळा घेण्यावरून जोरदार झटापट झाली. अखेर पोलिसांनी बळाचा वापर करून पुतळा ताब्यात घेतला. दरम्यान आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर कारवाई करून त्यांची आमदारकी रद्द करावी अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

प्रशांत आंबी यांना जीवे मारण्याची धमकी : शिवसेनेचे वादग्रस्त आमदार संजय गायकवाड पुन्हा एकदा आपल्या वक्तव्यानं वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. ज्येष्ठ कामगार नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांनी लिहिलेल्या शिवाजी कोण होता? या पुस्तकाच्या शीर्षकावरून आमदार संजय गायकवाड यांनी मध्यरात्री पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एकेरी उल्लेख केल्यावरून जीवे मारण्याची धमकी दिली. याबाबतची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर राजारामपुरी पोलीस ठाण्यात आमदार गायकवाड यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करणार, असं प्रकाशक प्रशांत आंबी यांनी सांगितलं.

माध्यमांशी बोलताना कॉम्रेड चंद्रकांत यादव (ETV Bharat Reporter)

आमदार संजय गायकवाड यांच्यावर गुन्हा दाखल करणार : "आपल्या वक्तव्यावर ठाम राहात आमदार संजय गायकवाड यांनी आपल्या वक्तव्याचं समर्थन केलं. ज्येष्ठ कामगार नेते कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे यांनी 1988 मध्ये शिवाजी कोण होता? हे पुस्तक लिहिलं आहे. गेल्या 37 वर्षात विधिमंडळातील कोणत्याही सदस्यानं या पुस्तकावर आक्षेप घेतलेला नाही. पण शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी पुस्तकाच्या शीर्षकावर आक्षेप घेत अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केल्याची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. याप्रकरणी गुरुवारी राजारामपुरी पोलीस ठाण्यात आमदार गायकवाड यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करणार," असं प्रकाशक आंबी यांनी सांगितलं.

पोलिसांकडं दाखल केला तक्रार अर्ज : अश्लील शिवीगाळ आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी प्रकाशक प्रशांत आंबी यांनी राजारामपुरी पोलीस ठाण्यात आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. राजारामपुरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सतीश होडगर यांनी तक्रार अर्ज मिळाला असून कायदेशीर कारवाईसाठी वरिष्ठांकडं पाठवल्याचं यावेळी सांगितलं.

