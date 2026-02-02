ETV Bharat / state

'ही' एका कॉलेजची नाही, विद्यार्थ्यांच्या हक्कांची लढाई; विल्सन कॉलेज जिमखान्यासाठी आझाद मैदानावर आंदोलन

विल्सन कॉलेज जिमखाना (Wilson College Gymkhana) खासगी संस्थेला देण्याच्या निर्णयाविरोधात आज आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आलं.

Protest at Azad Maidan
आझाद मैदानावर आंदोलन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 2, 2026 at 7:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : येथील 200 वर्षांहून अधिक जुने विल्सन कॉलेज आणि त्याच्या ऐतिहासिक जिमखानाच्या संरक्षणासाठी आज फोर्ट येथील आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात आलं. 1910 साली विद्यार्थ्यांच्या क्रीडा आणि सर्वांगीण विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेला विल्सन कॉलेज जिमखाना महाराष्ट्र सरकारनं कोणतीही योग्य प्रक्रिया न करता 2017 मध्ये शासन निर्णय जारी करत खासगी संस्थेला दिल्याचा आरोप आंदोलकांनी केलाय.

ही एका कॉलेजची लढाई नाही : या निर्णयामुळं विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाला असून शैक्षणिक संस्थांचे अधिकार कमकुवत होत असल्याचं मत यावेळी व्यक्त करण्यात आलं. ही केवळ एका कॉलेजची लढाई नसून विद्यार्थी हक्क, सार्वजनिक शैक्षणिक जागा, क्रीडा आणि न्याय शासनासाठीचा संघर्ष असल्याचं 'आम्ही गिरगावकर'चे मिलिंद वेदपाठक यांनी स्पष्ट केलं.

आझाद मैदानावर आंदोलन : 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी दुपारी 1 वाजल्यापासून महापालिका मार्गावरील, बीएमसी मुख्यालयासमोर असलेल्या आझाद मैदानावर हे आंदोलन करण्यात आलं. नागरिक, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक तसंच मुंबईच्या वारशावर प्रेम करणाऱ्या अनेकांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. विल्सन कॉलेजचा जिमखाना पुन्हा कॉलेजकडं परत देण्यात यावा, शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकता राखावी आणि तरुणांच्या भवितव्याचं संरक्षण करावं, अशी मागणी आंदोलकांकडून करण्यात आली. हे आंदोलन आम्ही गिरगावकर, युनायटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट असोसिएशन (UCNITA), जॉन विल्सन एज्युकेशन सोसायटी, विल्सन कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित करण्यात आलं होतं.

जिमखान्याला खागी संस्थेच्या घशात घालणं कितपत योग्य? : सरकारला विनंती आहे की, हा आमचा जिमखाना आम्हाला परत द्या. त्यामुळं शाळा, महाविद्यालय विद्यार्थ्यांना, नागरिकांना त्याचा फायदा होईल. जीआर रद्द करून हस्तांतरणाची प्रक्रिया पुन्हा चेक करावी अशी मागणी विल्सन कॉलेजचे माजी विद्यार्थी उमेश राणे यांनी केली. माजी विद्यार्थ्यांपैकी अनेक विद्यार्थी याच जिमखान्याच्या मैदानावर खेळून रणजी सारख्या स्पर्धांमध्ये सहभाग झाले आहेत. खेळाची अशी परंपरा असलेल्या जिमखान्याला खासगी संस्थेच्या घशात घालणं कितपत योग्य आहे? असा सवाल राणे यांनी यावेळी केला.


हक्काची आणि परवडणारी जागा हातातून जाणार? : विल्सन कॉलेज जिमखाना हा कॉलेजच्या आणि शाळेच्या मुलांसाठी वापरला जाणं हे न्यायानं योग्य ठरत असताना, अचानकच सरकारनं जीआर काढून खासगी संस्थेच्या घशात घालण्याचा घाट घातला. त्यामुळं सामान्य विद्यार्थी आणि नागरिकांना खेळ आणि व्यायामासाठी हक्काची आणि परवडणारी जागा हातातून जाणार आहे. ती जागा सामान्य विद्यार्थी आणि नागरिकांच्या हातातून जाऊ नये यासाठी आम्ही हा संघर्ष करत आहोत. आज जर आम्हाला प्रतिसाद मिळाला नाही तर काही दिवसांनी संजय राऊत, उद्धव ठाकरे देखील या संघर्षात साथ द्यायला उतरतील अशी माहिती, 'आम्ही गिरगावकर'चे मिलिंद वेदपाठक यांनी दिली.

हेही वाचा -

  1. मुलींसाठी वेगळ्या ड्रेसिंग रुमची गरज; क्रिकेटच्या देवानं केली 'भारतातील क्रिकेटच्या नर्सरी'त मागणी
  2. महापालिका मुख्यालयासमोर पालिका बांधणार टाऊनहॉल जिमखाना, मुंबईत प्रथमच साकारणार नगर सभागृह
  3. 'या' वास्तूत भजी, सोडा आणि जमायची गप्पांची मैफल, वाचा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची साहित्यिक आठवण

TAGGED:

WILSON COLLEGE GYMKHANA
विल्सन कॉलेज जिमखाना
WILSON COLLEGE
विल्सन कॉलेज
WILSON COLLEGE GYMKHANA

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.