केंद्रसरकार विरोधात दादरमध्ये आंदोलन, तरुणाचा दिसला सागर; ठाकरेंनी घेतली भेट
मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरामध्ये आज सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास तरुण आंदोलक एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं.
Published : July 22, 2026 at 10:47 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 11:01 PM IST
मुंबई - दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी मुंबईमध्ये मोठा तरुण जनसमुदाय जमल्याचे पाहायला मिळाले. यावेळी तरुणांनी सरकारविरोधक घोषणाबाजी करत केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. हजारोंच्या संख्येनं विद्यार्थी आंदोलक दादरच्या शिवाजी पार्क जवळ जमले होते. यावेळी पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात घेतलं.
धुरंधर फेम अभिनेत्री आयेशा खान हिला देखील पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. दादर भागात आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आल्यानंतर पोलिसांनी तिला ताब्यात घेऊन वरळी पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवलं. आज विधार्थ्यांना सपोर्ट करण्यासाठी आले असताना ताब्यात घेण्यात आल्याचं, आयेशा खान हिनं सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करुन सांगितलं. काही वेळेनंतर त्यांना सोडून दिल्याचं वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलं.
गेल्या दोन दिवसांपासून संपूर्ण मुंबईमध्ये कॉक्रोच जनता पार्टीच्या समर्थनार्थ केंद्र सरकार विरोधात आंदोलन होतान पाहायला मिळत आहेत. पोलिसांनी गेल्या दोन दिवसात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलकांची धरपकड देखील केली. असं असताना देखील मुंबईतील शिवाजी पार्क परिसरामध्ये आज सायंकाळी साडेचारच्या सुमारास तरुण आंदोलक एकत्र आल्याचं पाहायला मिळालं.
मोठा पोलीस बंदोबस्त - हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या आंदोलकांकडून कोणत्याही प्रकारचं चुकीचं कृत्य होऊ नये, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त होता. मुंबई पोलिसांची विविध पथकं परिसरामध्ये होती. सुरुवातीला पोलिसांनी काही आंदोलकांना ताब्यात देखील घेतलं. मात्र नंतर त्यांना सोडून देण्यात आलं. आंदोलकांनी देखील पोलिसांना सहकार्य केल्याचं पाहायला मिळालं.
आंदोलकांनी घेतली राज ठाकरे यांची भेट - शिवाजी पार्क परिसरातील असलेल्या शिवतीर्थ या राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी आंदोलकांची गर्दी झाल्यानंतर राज ठाकरे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. आंदोलकांना घरी बोलवून त्यांच्याशी चर्चा केली.
आंदोलकांसाठी ठाकरे बंधू एकवटले - ठाकरे यांच्या युवा पिढीतील अमित ठाकरे, आदित्य ठाकरे या दोघांनी एकत्र येऊन आंदोलकांशी संवाद साधला. आदित्य ठाकरे यांनी 24 तारखेला पुन्हा एकदा शिवतीर्थ मैदानावर जमायचं असल्याचं सांगितलं. याचबरोबर जोपर्यंत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन असंच सुरू राहील असंही यावेळी आदित्य ठाकरे म्हणाले.
घोषणाबाजी व बॅनरबाजी - आंदोलक विद्यार्थ्यांकडून सरकार विरोधी घोषणाबाजी व बॅनरबाजी करण्यात आली होती. यावेळी केंद्र सरकार विरोधामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोषणाबाजी करण्यात आली. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो... अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात आल्या. याचबरोबर मुंबई पोलिसांच्या समर्थनार्थ मुंबई पोलीस जिंदाबाद अशाही घोषणा देण्यात आला.
हेही वाचा..
- शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घ्या! अण्णा हजारे यांचं पंतप्रधानांना पत्र
- तानाशाही नही चलेगी! 'जंतरमंतर'वरील लाठीहल्ल्याचे कराडात पडसाद, न्यायालयीन काम बंद ठेऊन वकिलांची निदर्शने
- कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात व्हायरल झालेला तरुण भारत बानाईत नागपूरचा, विद्यार्थी प्रश्नांसाठी पालकांचा 'फुल सपोर्ट'