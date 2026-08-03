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तिबेटियन नागरिकांचं मुंबईत चीन विरुद्ध जोरदार आंदोलन, नक्की कारण आणि मागणी काय?

"चीन तिबेट सोडा", अशा घोषणा आंदोलकांनी दिल्या. आंदोलकांनी या आंदोलनाद्वारे मुंबईकरांचं लक्ष वेधून घेतलं.

Metok Mungod
तिबेटीयन आंदोलक मेटोक मुनगोड (ETV BHARAT REPORTER)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 9:09 PM IST

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मुंबई : तिबेटला स्वातंत्र्य मिळावं या मागणीसाठी विविध ठिकाणी आंदोलन सुरू आहेत. शांततेत ही आंदोलन केली जात आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या केंद्राबाहेर तसेच विविध ठिकाणी ही आंदोलन करण्यात येत आहेत. मुंबईतील आझाद मैदानावर देखील तिबेटियन नागरिकांनी आंदोलन केलं. यावेळी त्यांनी 'ई टीव्ही भारत'शी संवाद साधला.

यावेळी आंदोलकांपैकी मेटोक मुनगोड (metok mungod) यांनी संवाद साधला . "आमची ही गेल्या 50 वर्षांपासूनची मागणी आहे. यातच (pawo lobsang rangzen) पावो लोबसांग रंगझेन यांनी तिबेटच्या न्यायासाठी अमेरिकेतील न्यूयॉर्क येथील यु.एन.ओ (संयुक्त राष्ट्र) मुख्यालयासमोर आत्मदहन केलं. आम्हाला त्यांना आणि तिबेटच्या नागरिकांना न्याय मिळवून द्यायचा आहे. आतापर्यंत एकूण 160 जणांनी तिबेटच्या स्वातंत्र्यासाठी आत्मदहन केलं आहे. त्यामुळे आम्ही आज संपूर्ण जगामध्ये आंदोलन करत आहोत", असं मेटोक मुनगोड म्हणाल्या.

Metok Mungod
तिबेटीयन आंदोलक मेटोक मुनगोड (ETV BHARAT REPORTER)

आम्ही कर्नाटक आणि भंडारा-गोंदिया इथून मुंबईत आलो आहात. आमची संख्या 220 इतकी आहे. आम्ही आझाद मैदानात येण्याआधी 2 तुकड्यांमध्ये नरिमन पॉईंट इथील चिनी दूतावासासमोर आंदोलन केलं. आमची भूमिका मांडली. आमचे मागणी ही स्वतंत्र तिबेट आहे", असंही मुनगोड यांनी सांगितलं.

Metok Mungod
तिबेटीयन आंदोलक मेटोक मुनगोड (ETV BHARAT REPORTER)

तिबेटमध्ये तिबेटियन नागरिकांवर खूप प्रकारे अत्याचार होत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार होत आहे. चीनच्या लोकांनी तिबेटमधील तिबेटी मुलांना सक्तीने निवासी शाळांमध्ये पाठवलं आहे. तिबेटला एका छावणीसारखे रूप आलं आहे. मुलांना तिबीटी भाषेत बोलता येत नाही. आपला धर्म पाळता येत नाही. आपली संस्कृती पारंपरिक नृत्य करता येत नाही. लहान मुलांवर जबरदस्ती केली जात आहे. त्यामुळे ते तिबेट आणि तिबेट संस्कृतीला विसरून जातील", अशी भीती मुनगोड यांनी व्यक्त केली.

तसेच बौद्ध भिक्षु, गुरुजी या सर्वांना तुरुंगात टाकलं जात आहे. त्यांचा छळ केला जात आहे. पण जगाला हे सगळं माहित नाही. चीन जगाला या सर्व गोष्टी दाखवत नाही. आम्हाला जगाची आणि भारताची मदत हवी आहे", असं म्हणत मुनगोड यांनी जगाला मदतीची हाक दिलीय.

मुनगोड यांचं आवहन काय? : "जगाने आमचा आवाज ऐकावा. आम्ही भारत सरकारचे आभारी आहोत की त्यांनी आम्हाला निर्वासिताचा दर्जा दिला. सरकारने राहण्याची आणि खाण्याची सोय केली. आमचे वडील चीनमधून पळून भारतात आले. इथं भारताने आम्हाला जवळ केलं. आम्ही सर्व कृतज्ञ आहोत. पण आम्हाला मोदी सरकारकडून मदत हवी आहे. कृपया आमचा आवाज ऐका आणि चीन विरुद्ध कारवाई करा", अशी विनंती मुनगोड यांनी केंद्र सरकारला केली आहे.

"लोकांना न्याय मिळवून द्या. आम्हाला स्वतंत्र हवं आहे. जगभरातील देशांमुळे चीन सरकारवर दबाव वाढावा आणि आमचा प्रश्न ऐकावा. आम्ही इतक्या वर्षापासून लढत आहोत. आमचा आवाज ऐकला जात नाही. कृपया आमचा आवाज चीन सरकारपर्यंत पोहोचवा", असंही आवाहन मुनगोड यांनी केलं.

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तिबेट
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