गडचिरोलीतील सर्पदंशानंतर आश्रमशाळांचा प्रश्न ऐरणीवर; कोल्हापूर जिल्ह्यात 27 शाळांमध्ये 'किमान' आवश्यक सुविधा
गडचिरोलीतील सर्पदंशाच्या घटनेनंतर कोल्हापुरातील 27 आश्रमशाळांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, पावसाळ्यात सरपटणाऱ्या प्राण्यांपासून संरक्षण आणि स्वच्छतागृहांच्या दुरुस्तीची पालकांची मागणी आहे.
Published : August 11, 2026 at 4:08 PM IST
कोल्हापूर : गडचिरोली जिल्ह्यातील धानोरा तालुक्यातील जपतलाई निवासी आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना मध्यरात्री (11 ऑगस्ट) घडली होती. रात्री वसतिगृहात खाली अंथरुणावर झोपलेल्या 6 विद्यार्थिनींचा विषारी सापानं चावा घेतला. त्यापैकी तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर राज्यातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर जिल्ह्यातील आश्रमशाळांच्या स्थितीचा आढावा घेतला असता, जिल्ह्यात एकूण 27 आश्रमशाळा आणि निवासी शाळा कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
23 अनुदानित आश्रमशाळा : प्रशासकीय आकडेवारीनुसार, कोल्हापूर जिल्ह्यात इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाच्या 23 अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. या शाळांमध्ये प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याशिवाय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील मुला-मुलींसाठी चार शासकीय निवासी शाळा चालवल्या जातात. या शाळा मासूद माले, पन्हाळा, गगनबावडा, शिरोळ आणि राधानगरी येथे असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली. “या चार निवासी शाळांमध्ये केवळ मुले शिक्षण घेत असून, एकूण विद्यार्थी संख्या 600 आहे. शासनामार्फत या शाळा चालवल्या जात असल्यानं शाळांना स्वतःच्या इमारती आहेत. तसंच सीसीटीव्ही, बसण्यासाठी बेंच आणि इतर प्राथमिक सुविधा उपलब्ध आहेत. विद्यार्थ्यांची वेळोवेळी आरोग्य तपासणीही केली जाते,” अशी माहिती समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन साळे यांनी दिली.
दोन महिन्यांतून एकदा वैद्यकीय तपासणी : कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये असलेल्या इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाच्या 23 अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये एकूण 3,573 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यापैकी 2,456 विद्यार्थी निवासी, तर 1,117 विद्यार्थी अनिवासी आहेत. शासनाकडून विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सुविधा पुरवण्यात आल्या असून, प्रत्येक शाळेत सीसीटीव्हीच्या देखरेखीखाली विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. “विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी प्रत्येक शाळेत किमान दोन महिन्यांतून एकदा वैद्यकीय तपासणी केली जाते,” अशी माहिती कोल्हापूरच्या इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालक सरिता नेर्लेकर यांनी दिली.
स्वच्छतागृहांची दुरवस्था सुधारावी : गडचिरोलीतील सर्पदंशाच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील आश्रमशाळांमध्येही सुरक्षिततेच्या बाबींकडं अधिक गांभीर्यानं लक्ष देण्याची गरज आहे. प्रशासनाकडून आवश्यक ती काळजी घेतली जात असली, तरी पावसाळ्यात सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा धोका टाळण्यासाठी संरक्षक उपाययोजना कराव्यात, तसंच काही ठिकाणी स्वच्छतागृहांची दुरवस्था सुधारावी, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.
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