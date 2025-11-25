बिबट्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी आता प्रत्येक जिल्ह्यात प्राणीसंग्रहालय उभारण्याचा प्रस्ताव: वनमंत्री गणेश नाईक
राज्यात बिबट्यांचा वावर वाढल्याचं दिसून येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी वन विभागाची महत्त्वाची आढावा बैठक संपन्न झाली.
नागपूर : गेल्या काही महिन्यात गावोगावी दिसणाऱ्या बिबट्यांची दहशत हा लोकांच्या जीवनमरणाचा प्रश्न बनला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी वन विभागाची महत्त्वाची आढावा बैठक संपन्न झाली. बैठकीत वन विभागाच्या संरचनात्मक विस्तारीकरण आणि आर्थिक तसेच कार्यात्मक सबलीकरणासंदर्भात सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी वनमंत्र्यांनी काही सूचना केल्या आहेत.
सागवानाची लागवड करण्याच्या सूचना : वनमंत्र्यांनी वन विभागाच्या प्रत्येक परिक्षेत्रात किमान 100 हेक्टर क्षेत्रावर सागवानाची लागवड करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच, वनविकास महामंडळाच्या ताब्यातील लाकडापासून भांडवल उभारणी करून त्याद्वारे विविध विकासकामे करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. यावर्षी वन विभागामार्फत राज्यात एकूण 1 कोटी 30 लाख बांबू रोपांची लागवड करण्यात आली आहे, अशी माहितीदेखील यावेळी देण्यात आली.
मादी बिबट्यांना लावणार कॉपर-टी : राज्यभरात बिबट्यांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्यानं संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी वन विभागानं नवीन प्रयोग हाती घेतला आहे. मादी बिबट्यांना ‘कॉपर-टी’ लावण्यात येणार असल्याची माहिती वनमंत्र्यांनी दिली आहे. हा प्रयोग तीन महिन्यांच्या कालावधीत यशस्वी ठरला की नाही, याबाबतची माहिती लवकरच समजेल, असंही राज्याचे वनमंत्री नाईक यांनी सांगितलं.
जिल्हास्तरावर प्राणीसंग्रहालय उभारणार : बिबट्यांची वाढती संख्या नियंत्रित करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्हास्तरावर प्राणीसंग्रहालय स्थापन करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. ज्या ठिकाणी वन विभागाची मध्यवर्ती क्षेत्रं आहेत, त्या ठिकाणी प्राणीसंग्रहालय निश्चित करण्याचा आमचा मानस आहे, असंही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सांगितलं.
अनावश्यक वृक्षतोड टाळा : वनमंत्र्यांचे निर्देश : नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होण्याच्या प्रस्तावावर पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले, “अनावश्यक वृक्षतोड होता कामा नये. याबाबत आम्ही नाशिकच्या संबंधित अधिकाऱ्यांशी तत्काळ चर्चा करू. झाडांची कमीत कमी कत्तल व्हावी आणि जिथे शक्य असेल तिथे वृक्षांचे स्थलांतर करता येईल, अशा उपाययोजना आखल्या जातील.”
