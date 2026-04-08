भोगवटा प्रमाणपत्राच्या प्रस्तावामुळं थेट विकासकाचा फायदा होणार, किशोरी पेडणेकर यांचा आरोप
मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र संदर्भात प्रस्ताव आला होता. मात्र, स्थायी समिती अध्यक्षांनी या प्रस्तावावर कोणतीही चर्चा न करता प्रशासनाकडे परत पाठवला.
Published : April 8, 2026 at 8:53 PM IST
Updated : April 8, 2026 at 9:04 PM IST
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये आलेल्या भोगवटा प्रमाणपत्राच्या (OC) प्रस्तावामुळं थेट विकासकाचा फायदा होणार आहे, असा आरोप मुंबई महानगरपालिकेच्या विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी बुधवारी (8 एप्रिल) केला. यावेळी बोलताना त्या म्हणाल्या की, "स्थायी समितीमध्ये बोलण्यासाठी आमच्या सदस्यांनी तयारी केली होती. आम्ही पाण्याची जी अभय योजना आणली होती, ती सर्वसामान्य जनतेचा फायदा करण्यासाठी आणली होती. पण या भोगवटा प्रमाणपत्राच्या प्रस्तावामुळं सरळ विकासकाचा फायदा होणार आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र आणणं हा विकासकाचं काम आहे. मात्र, आता या प्रस्तावामुळं थेट सर्वसामान्य मुंबईकरांचा नाही तर बिल्डर लॉबीचा त्याच्यातून फायदा होणार आहे."
लवकरच या प्रस्तावावर निर्णय घेऊ : मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये भोगवटा प्रमाणपत्र संदर्भात प्रस्ताव आला होता. मात्र, स्थायी समिती अध्यक्षांनी या प्रस्तावावर कोणतीही चर्चा न करता प्रशासनाकडे परत पाठवला. यानंतर पत्रकार परिषद घेत विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी या प्रस्तावावर घणाघात केला. तर या प्रस्ताव विषयी बोलताना भाजपाचे गटनेते गणेश खणकर म्हणाले की, "आज जो प्रस्ताव स्थायी समितीपुढं आला. त्यामध्ये कित्येक त्रुटी होत्या. त्यामुळं हा प्रस्ताव आम्ही प्रशासनाकडे पुन्हा पाठवला आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे अनेक मुंबईकरांना त्रासाला सामोरे जावं लागत आहे. मात्र, आम्ही मुंबईकरांसोबत असून लवकरच यावर निर्णय घेऊ. प्रस्तावामध्ये केवळ 800 फुटांच्या घरांचा उल्लेख होता. मात्र आमच्या मते 800 फुटांहून अधिकची जी घरं आहेत. त्यांच्याकडेही प्रशासनानं लक्ष देणं गरजेचं आहे."
करदात्यांना त्रास होऊ नये, ही आमची भूमिका : याचबरोबर, "आमची भूमिका याविषयी अतिशय स्पष्ट आहे, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये ज्या काही झोपडपट्ट्या होत्या. त्यांना एसआरए करून त्यांची आपण मदत करतो. मात्र, ज्या करदात्यांनी इतकी वर्षे मुंबईकरांना कर दिला आहे. त्यांच्या देखील आपण पाठीशी उभा राहिलं पाहिजे. करदात्यांचा हा गुन्हा नाही आहे. यामुळेच आम्ही करदत्यांच्यासोबत असून करदात्यांना न्याय मिळावा, अशी आमची भूमिका आहे. बिल्डरच्या चुकांमुळं करदात्यांना त्रास होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. म्हणूनच या प्रस्तावामध्ये सुधारणा करून हा प्रस्ताव आम्ही पुन्हा आणणार आहोत," असंही भाजपाचे गटनेते गणेश खणकर यांनी सांगितलं. तर दुसरीकडे, एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे गटनेते अमेय घोले म्हणाले की, "प्रस्तावामध्ये काही त्रुटी होत्या म्हणून तो प्रस्ताव प्रशासनाला पुन्हा पाठवला आहे. या संदर्भात ज्या कोणत्या त्रुटी प्रस्तावात होत्या, त्या दुरुस्त करून पुन्हा एकदा तो मागवण्यात आला आहे."
