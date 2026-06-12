'शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचा काँग्रेसमध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव...'; नाना पटोलेंचा खळबळजनक दावा
दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाची चर्चा संपल्यानंतर, आता शरद पवारांचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याच्या जुन्याच प्रस्तावावर निर्णय घेण्यास विलंब झाल्याचा दावा नाना पटोलेंनी केला आहे.
Published : June 12, 2026 at 2:04 PM IST
मुंबई : मागील काही दिवसांपूर्वी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनीकरणाच्या सुरू असलेल्या चर्चेला खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पूर्णविराम दिला. त्यानंतर आता राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याच्या प्रस्तावाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. "राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव यापूर्वीच शरद पवार यांनी दिला होता. मात्र, काही कारणांमुळं त्यावर निर्णय घेण्यास विलंब झाला," असा दावा शुक्रवार (दि.12) काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी केला.
विलीनीकरणाचा मुद्दा आता का उपस्थित होतोय? : काही दिवसांपूर्वी इंडिया आघाडीची बैठक पार पडली. या बैठकीत काँग्रेस आणि पक्षापासून वेगळं होऊन स्थापन केलेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या भविष्यातील राजकीय भूमिकेवर चर्चा झाली. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखाली तृणमूल काँग्रेसनं सलग तीन कार्यकाळ सत्ता राखली होती. मात्र, 2026 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं विजय मिळवल्यानंतर राज्यातील अनेक खासदार आणि आमदारांनी पक्षांतराचा मार्ग स्वीकारल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी सोनिया गांधी, तर अभिषेक बॅनर्जी यांनी राहुल गांधी यांची भेट घेतली होती. या भेटींमध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणाबाबत बोललं जात होतं. याच घडामोडींचा धडा घेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं भविष्यातील राजकीय अनिश्चितता टाळण्यासाठी काँग्रेसशी अधिक जवळीक साधण्याचा प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा सुरू आहे.
पटोलेंच्या वक्तव्यामुळं विलीनीकरणाच्या चर्चांना बळ : "देशातील सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि संविधानिक संस्थांसमोरील आव्हानं लक्षात घेता धर्मनिरपेक्ष मतांचं विभाजन थांबणं गरजेचं आहे. देश आणि संविधान वाचवण्यासाठी समान विचारसरणीच्या सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे. त्या दृष्टीनं प्रक्रिया सुरू झाली आहे,” असं वक्तव्या काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी केलं. पटोले यांच्या या वक्तव्यामुळं काँग्रेस आणि काँग्रेसमधून निर्माण झालेल्या प्रादेशिक पक्षांच्या संभाव्य एकजुटीच्या चर्चांना आणखी बळ मिळाले आहे.
समविचारी शक्तींनी एकत्र आलं पाहिजे : "काँग्रेसमधून वेगळे झालेले पक्ष आणि नेत्यांनी देशातील सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन पुन्हा एकत्र येण्याची गरज आहे. काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्थापन झालेले छोटे पक्ष आणि नेत्यांनी देशाची परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे. देशात काँग्रेस हा एक मजबूत, अखंड आणि सक्षम पर्याय म्हणून उभा राहणं आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व समविचारी शक्तींनी एकत्र आलं पाहिजे. या प्रक्रियेत शरद पवार यांनी पुढाकार घ्यावा," असं मत शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं.
विलीनीकरणा प्रस्ताव? : राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना 1990 मध्ये काँग्रेसमधून विभक्त होऊन झाली. स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व निर्माण केलं असलं तरी दोन्ही पक्षांची वैचारिक भूमिका जवळपास समान असल्याचा दावा राष्ट्रवादीकडून सातत्यानं करण्यात आला. 1999 पासून 2014 चा अपवाद वगळता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनं बहुतेक निवडणुका एकत्र लढवल्या आणि सत्तेतही भागीदारी कायम ठेवली. मात्र, तीन वर्षांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पडली. त्यानंतर शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षानं महाविकास आघाडीत राहणं पसंत केलं, तर अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष महायुतीमध्ये सहभागी झाला. दरम्यान, बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं विलीनीकरणाचा काँग्रेसला प्रस्ताव दिल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे.
राजधानी दिल्लीत काँग्रेसची खलबत : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून काँग्रेसमध्ये विलिनीकरणासंदर्भात कोणताही प्रस्ताव दिलेला नसल्याचं स्पष्ट करत पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देण्याचा प्रयत्न केला. गुरुवारी दिल्लीत काँग्रेसची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, पक्षाचे सरचिटणीस, विविध राज्यांचे प्रभारी आणि प्रदेशाध्यक्ष उपस्थित होते. दुसरीकडं, बुधवारी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा वर्धापनदिन साजरा झाला. या दोन घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विलीनीकरणाच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
सुप्रिया सुळेंची सावध भूमिका : "संजय राऊत यांनी जे मत मांडलं आहे, त्या सूचनेचा आम्ही विचार करू. पक्षाचे सर्व आणि अंतिम निर्णय शरद पवार घेतील," असं म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सावध भूमिका घेतली.
विलीनीकरणाकडं राजकीय वर्तुळाचं लक्ष : या सर्व घडामोडींमुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या काँग्रेसमधील संभाव्य विलीनीकरणाच्या बाबतीत आगामी काळात या राजकीय समीकरणांना कोणतं वळण मिळतं याकडं राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा :