ठाण्यात पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना; दसरा नवरात्री मध्ये दहा दिवसात 4,120 वाहनांची नोंदणी; इलेक्ट्रिक वाहनांचा सहभाग
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर, सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य आणि वाहतूक नियमांचे पालन यांमुळे प्रदूषण कमी करण्यास हातभार लागू शकतो.
Published : October 23, 2026 at 5:48 PM IST
ठाणे - स्वच्छ, सुरक्षित आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीच्या दिशेने ठाणे शहराची वाटचाल सुरू आहे. ठाणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात विजयादशमी आणि नवरात्री मध्ये शुभ मुहूर्तावर 11 ते 20 ऑक्टोबरदरम्यान 4,120 वाहनांची नोंदणी झाली. यात 147 इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश असून, बदलत्या वाहतूक व्यवस्थेत पर्यावरणपूरक पर्यायांना मिळणारे महत्त्व अधोरेखित होत आहे.
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या नोंदणीत 2,779 मोटारसायकली व स्कूटरचा समावेश आहे. यापैकी 2,710 पेट्रोल, 67 इलेक्ट्रिक आणि आठ सीएनजीवरील वाहने आहेत. याशिवाय पाच इलेक्ट्रिक मोपेडचीही नोंदणी झाली. चारचाकी मोटारींच्या 784 नोंदणींपैकी 70 इलेक्ट्रिक, 295 पेट्रोल, 141 डिझेल आणि 278 पेट्रोल-सीएनजी वाहनांचा समावेश असल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रोहित काटकर यांनी दिली.
मालवाहतुकीसाठी 340 वाहनांची नोंदणी झाली. त्यात 298 डिझेल, 37 सीएनजी, चार पेट्रोल-सीएनजी आणि एका पेट्रोल वाहनाचा समावेश आहे. याशिवाय बस, मोटर कॅब, प्रवासी व मालवाहू तीनचाकी आणि अन्य व्यावसायिक वाहनांचीही नोंदणी झाली. या माध्यमातून शहराच्या दैनंदिन वाहतूक आणि मालवाहतुकीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वाहनांची भर पडत आहे. एकूण नोंदणीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा वाढवण्यासाठी चार्जिंग सुविधांचा विस्तार, नागरिकांमध्ये जनजागृती आणि स्वच्छ वाहतुकीच्या पर्यायांचा स्वीकार महत्त्वाचा ठरणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर, सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य आणि वाहतूक नियमांचे पालन यांमुळे प्रदूषण कमी करण्यास हातभार लागू शकतो.
पर्यावरणपूरक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर, वाहतूक नियमांचे पालन आणि सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य यामुळे प्रदूषण कमी करण्यास मदत होईल. नागरिकांनीही पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारी स्वीकारून स्वच्छ आणि सुरक्षित वाहतुकीसाठी सहकार्य करावे, असं आवाहन हेमांगिनी पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ठाणे यांनी केलं.