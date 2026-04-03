ज्याच्या फोटोला फुल्या मारल्या 'तो' बडा नेता शरद पवार असावे, विकास दिवटेला न्याय मिळाला पाहिजे - तृप्ती देसाई

दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ नये असं अनेक लोकांना वाटत होतं. त्यासाठी कोणी काही केलं असेल तर त्याच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी तृप्ती देसाई यांनी केलीय.

Published : April 3, 2026 at 4:18 PM IST

पुणे - भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणात नवनवीन गोष्ट समोर येत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी अजित पवार यांच्या अपघाती मृत्यूचा संबंध भोंदू अशोक खरातशी जोडून अजित पवारांसह महाराष्ट्रातील एका अत्यंत बड्या नेत्याच्या फोटोवर फुल्या मारण्यात आल्या होत्या असं सांगितलंय. यावर भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या की, अजित पवार यांच्या फोटोला काळ्या फुल्या मारल्या होत्या आणि दुसऱ्या आणखी एक मोठ्या नेत्याच्या फोटोला फुल्या मारल्या. मला वाटतं तो बडा नेता शरद पवार असावे. कारण दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येऊ नये असं अनेक लोकांना वाटत होतं आणि असं कोणी केलं असेल तर त्याच्यावर देखील कारवाई व्हावी असं यावेळी तृप्ती देसाई म्हणाल्या.


पुण्यात आज भूमाता ब्रिगेडच्या अध्यक्षा तृप्ती देसाई यांची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. यावेळी तृप्ती देसाई म्हणाल्या की, अशोक खरातची वेगवेगळी प्रकरणं समोर येत आहेत. 17 मार्च रोजी गुन्हा दाखल झाला आणि त्याला अटक झाली. याआधी अनेकांनी त्याला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला. कोणी बोललं तर त्याला धमकावलं गेलं. याआधी 18 जून 2022 ला विकास रामदास दिवटे 37 वर्ष या युवकांने जो साई बाबा मंदिराचा कर्मचारी होता, त्यानं खरातच्या छळाला कंटाळून आत्महत्या केली. अशोक खरातने ज्या धमक्या दिल्या त्याचं कॉल रेकॉर्ड देखील होतं. राजेंद्र दिवटे यांनी गुन्हा दाखल केला. शिर्डी पोलीस स्थानकात गुन्हा दाखल कारण्यात आला. मात्र अशोक खरातला अटक करण्यात आली नाही. कारण खरातचा त्यावेळी सुवर्णकाळ होता. चार्जशीटमधून आरोपींच्या यादीतून अशोक खरातचं नाव पोलिसांनी गायब केलं. तसंच एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना पोलिसांनी ही माहिती एकनाथ शिंदे यांना दिली नाही. विकास दिवटेचं कुटुंब गरीब असल्यानं ते काही करू शकत नाहीत. त्यामुळे खरातवर कारवाई झाली नाही. दिवटे याच्या सुसाईड नोटमध्ये सासरचे 3 लोक आणि खरात याचं नाव होतं आणि यानंतर तेव्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे त्याच्याकडे गेले. त्यांना याबाबत कोणीही माहिती दिली नाही. या विकास दिवटेला न्याय मिळाला पाहिजे. जर तेव्हा त्याला अटक झाली असती तर अनेक महिलांवर अत्याचार झाले नसते. याची फेरचौकशी व्हावी असं यावेळी तृप्ती देसाई म्हणाल्या.


शिवसेना नेत्या निलम गोऱ्हे यांच्यावर आरोप केला असता त्यांनी मी खरातला भेटले नसल्याचं सांगितलं. याबाबत देसाई यांना विचारलं असता त्या म्हणाल्या की 2 वेळा नीलम गोऱ्हे खरातला भेटायला गेल्या होत्या त्यावर मी ठाम आहे. शिंदे शिवसेनेतील लोकांनी मला नीलम गोऱ्हे यांच्या विरोधातील पुरावे दिले आहेत. नाशिक आणि पुण्यातील नेत्यांनी मला याबाबत माहिती दिली आहे. योग्यवेळ येईल तेव्हा सत्य समोर येईल. नीलम गोऱ्हे अशोक खरातला भेटल्या तेव्हा ते त्या व्यक्तीसोबत होत्या. नीलम गोऱ्हे खोटं बोलत आहेत. खरातला त्या भेटल्या आहेत. हात दाखवण्यासाठी आणि भविष्य विचारण्यासाठी त्या अशोक खरातकडे गेल्या होत्या, असं यावेळी तृप्ती देसाई म्हणाल्या.

