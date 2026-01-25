ETV Bharat / state

लोकल ट्रेनच्या गर्दीत काही झालं तर सहप्रवाशावर गुन्हादाखल करणार का?, आरोपीनं कोर्टात फेटाळले आरोप

प्राध्यापकाची मालाड रेल्वे स्थानकावर हत्या केलेल्या आरोपीला पोलिसांनी अटक केली. या आरोपीला 30 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली आहे.

Professor murder case
पळून गेलेल्या आरोपीला अटक (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : January 25, 2026 at 5:43 PM IST

मुंबई : मालाड रेल्वे स्थानकात एका प्राध्यापकाला भोसकून त्याची हत्या केल्याचा आरोप असलेल्या आरोपीनं कोर्टात सर्व आरोप फेटाळलेत. तसेच लोकलमधून प्रवास करणाऱ्या एखाद्या कामागाराचं हत्यार एखाद्याला लागलं म्हणून सहप्रवाशावर हत्येचा गुन्हा दाखल करणार का?, असा सवाल सुट्टीकालीन न्यायालयाच्या सुनावणीत उपस्थित केलाय.


ओंकार शिंदेला 30 जानेवारीपर्यंत पोलीस कोठडी - सरकारी वकिलांनी ओंकार शिंदेकरता 7 दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. या गुन्ह्यातील हत्यार अद्याप सापडलेलं नाही. ते शोधणं बाकी आहे. आरोपी आणि मृत एकाच परिसरात राहतात. त्यामुळे त्यांच्यात यापूर्वीचे काही वाद आहेत का? याचाही तपास करायचाय, असं सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला सांगितलं. याची नोंद घेत न्यायालयानं ओंकार शिंदेला 30 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावलीय.


निर्दोष असल्याचा ओंकार शिंदेचा कोर्टात दावा - शनिवारी संध्याकाळी आलोक सिंह (वय 31) या महाविद्यालयातील प्राध्यापकाची पोटात धारदार शस्त्र खुपसून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी रेल्वे पोलिसांनी ओंकार शिंदे (वय 27) या तरुणाला अटक केलीय. ओंकारला रविवारी सकाळी न्यायालयात हजर करण्यात आलं. त्याच्या वकिलांनी तो निर्दोष असल्याचा दावा केलाय. आलोक सिंह आणि ओंकार शिंदे यांच्यात वाद झाला होता. धक्काबुक्कीही झाली होती. मात्र, यावरून आलोक सिंह यांना ठार मारण्याचा ओंकारचा कोणताही हेतू नव्हता. तो पळून जाण्याच्या उद्देशानं प्लॅटफॉर्मवरुन पळत नव्हता. आलोक सिंह सोबतचे लोक ओंकारला मारायला येत असल्यानं तो पळत होता, असा दावा आरोपीच्या वकिलांनी कोर्टात केलाय. मुंबईच्या लोकल ट्रेनमधून रोज हजारो मजूर येत जात असतात. त्यांच्यासोबत बरंचस साहित्यही असतं. आलोक सिंह यांना यापैकी कोणाचंतरी सामान लागून इजा झाली असेल. त्यासाठी ओंकारला कारणीभूत ठरता येणार नाही. तसेच तक्रारदारानं आलोक सिंह याच्या पोटात चाकू मारल्याचं कुठेही म्हटलेलं नाही. लोकल ट्रेनमधून रोज हजारो लोक प्रवास करतात. कोणी चिरडलं गेलं किंवा काहीही झालं तर तुम्ही हत्येचा गुन्हा दाखल करणार का?, असा सवाल ओंकार शिंदे याच्या वकिलांनी उपस्थित केलाय.



पोलीस रिमांड कॉपीत नोंदवलेला घटनाक्रम - शनिवारी संध्याकाळी बोरिवली लोकल मालाड स्थानकावर थाबंत असताना ओंकार शिंदेचा दरवाज्यात पुढे उभे असलेल्या आलोक सिंह यांच्याशी त्याचा वाद झाला. आलोक सिंग यांना ओंकार पुढे सरकवण्यासाठी ढकलत होता, पुढे एक महिला उभी असल्यानं, "धक्का मारू नको", असं त्यांनी ओंकारला म्हटलं. या किरकोळ वादाचं रूपांतर भांडणात झाले. ट्रेनमधून उतरताना खिशात असलेल्या चिमट्यानं ओंकारनं आलोक सिंह यांच्यावर वार केला. मात्र, चिमटा टोकदार असल्यानं आलोक यांना गंभीर इजा झाली. त्यामुळे झालेल्या अति रक्तस्त्रावानं त्यांचा मृत्यू झाला. सीसीटीव्हीतील दृश्यानुसार ओंकार शिंदे हा फक्त एकच वार करुन पळून गेल्याचं दिसतंय. रेल्वे पोलिसांनी सीसीटीव्हीच्या आधारे ओंकारची ओळख पटवत पोलीस तपास सुरु केला होता. रोजच सीसीटिव्ही तपासलं तेव्हा पोलिसांना ओंकार शिंदे दररोज लोकल ट्रेननं मालाड ते चर्नीरोड असा नियमित प्रवास करत असल्याचं आढळून आलं. याच माहितीच्या आधारे पोलिसांनी मालाड स्थानकावर सापळा रचत ओंकार शिंदेला स्टेशनवर आल्यानंतर ताब्यात घेतलं.

