शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी प्राध्यापक हनी बाबूला अखेर पाच वर्षांनी हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर
निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याकरिता तात्पुरती स्थगिती देण्याची विनंती एनआयएकडून हायकोर्टाकडे करण्यात आली होती, मात्र हायकोर्टानं ती अमान्य करत कोणतीही स्थगिती देण्यास नकार दिलाय.
Published : December 4, 2025 at 12:17 PM IST|
Updated : December 4, 2025 at 12:26 PM IST
मुंबई : शहरी नक्षलवादप्रकरणी अटकेत असलेल्या आणखीन एका आरोपीला जामीन देण्यात आलाय. दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक हनी बाबू यांना मुंबई उच्च न्यायालयानं 1 लाखाचा सशर्त जामीन मंजूर केलाय. या अर्जावर सविस्तर सुनावणी घेत 3 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यावरील निर्णय राखून ठेवला होता. जो न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजे भोसले यांच्या खंडपीठानं गुरुवारी जाहीर केला. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याकरिता तात्पुरती स्थगिती देण्याची विनंती एनआयएकडून हायकोर्टाकडे करण्यात आली होती, मात्र हायकोर्टानं ती अमान्य करत कोणतीही स्थगिती देण्यास नकार दिला.
हायकोर्टाचा निकाल काय? - या याचिकेवर गुणवत्तेच्या आधारे नव्हे तर याचिकाकर्त्याला कोणत्याही खटल्याविना दीर्घकाळ कारागृहात असल्याच्या आधारे निर्णय घेण्यात येईल, असं खंडपीठानं हा निकाल राखून ठेवतानाच स्पष्ट केलं होतं. आरोपींला मुंबई सत्र न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय महाराष्ट्राबाहेर जाण्यास मनाई करण्यात आलीय. त्यांनी आपला पासपोर्ट पोलिसांकडे जमा करावा, राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या तपासअधिकाऱ्यांकडे निवासस्थानाचा पत्ता आणि दूरध्वनी क्रमांक कळवावा, आरोपीनं एकच मोबाइल वापरावा, त्यांचा हा मोबाईल सतत चार्ज असायला हवा, तो बंद होता कामा नये. तसेच आरोपींनं आठवड्यातून एकदा तपास अधिकाऱ्यांसमोर हजेरी लावावी, न्यायालयानं जामीन मंजूर करताना या अटी हनी बाबू यांच्यावर घातल्या आहेत.
काय होता याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद? - शहरी नक्षलवादप्रकरणी एनआयएनं अटक केल्यापासून हनी बाबू हे गेली पाच वर्षे आणि तीन महिन्यांपासून कोणत्याही खटल्याविना कारागृहात आहेत. त्यांच्याविरुद्धच्या खटल्यात अद्यापपर्यंत कोणतेही आरोपही निश्चित झालेले नाहीत. तपासयंत्रणेला केवळ त्यांना कारागृहात खितपत ठेवायंचय. पण एखाद्या आरोपीला खटल्याविना इतक्या मोठ्या कालावधीसाठी कारागृहात ठेवणं हे त्याच्या मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानंही याबाबत दिलेल्या अनेक निकालांत स्पष्ट केलंय, असा युक्तिवाद त्यांचे वकील युग चौधरी यांनी हायकोर्टात केला होता.
एनआयएचा युक्तिवाद - हनी बाबू यांचा गंभीर गुन्ह्याच्या कटात थेट सहभाग असल्याचे पुरावे तपासयंत्रणेकडे उपलब्ध आहेत. या प्रकरणात जामीन मिळालेल्या अन्य सह-आरोपी व्हर्नन गोन्साल्विस, रोना विल्सन, सुधा भारद्वाज यांच्यापेक्षा हनी बाबू यांच्याविरोधातील आरोप हे वेगळे आहेत. इतर काही आरोपींना सहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवल्यानंतर जामीन मिळालाय. गोन्साल्विस यांना जामीन देताना लावलेले निष्कर्ष इथं लागू होत नाहीत. इतक्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये केवळ दीर्घ तुरुंगवासाच्या आधारावर जामीन मंजूर करता येणार नाही, असा युक्तिवाद एनआयएच्या वतीनं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात केला होता. याशिवाय याप्रकरणी बाबू यांचेही इतर आरोपींप्रमाणे माओवाद्यांशी संबंध आहेत. तसे पुरावे या प्रकरणी जप्त करण्यात आलेली कागदपत्रं, लॅपटॉप आणि इतर साहित्यावरून स्पष्ट आहे, असा दावा एनआयएकडून करण्यात आलाय.
काय आहे प्रकरण? - पुण्याजवळीत कोरेगाव-भीमा इथं 31 डिसेंबर 2017 रोजी पार पडलेल्या एल्गार परिषदेचा शहरी नक्षलवादाशी संबंध जोडत पुणे पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी 16 जणांना अटक करण्यात आली होती, ज्यात पोलिसांनी तीन आरोपपत्र दाखल केलीत. त्यानंतर पुणे पोलिसांच्या दहशतवाद विरोधी पथकानं याप्रकरणी तपास करत नोव्हेंबर 2018 पाच हजार पानी आरोपपत्र दाखल करत पाच जणांना अटक केली. ज्यात नागपूरचे वकील सुरेंद्र गडलिंग, नागपूर विद्यापीठाच्या प्राध्यापक शोमा सेन यांच्यासह महेश राऊत आणि सुधीर ढवळेला अटक केली. त्यानंतर फेब्रुवारी 2019 मध्ये यात पुरवणी आरोपपत्र सादर करण्यात आलं, ज्यात वकील सुधा भारद्वाज, तेलुगू कवी वरवरा राव, सामाजिक कार्यकर्ता अरुण फरेरा आणि वर्नन गोन्साल्विस यांच्यावर गंभीर आरोप लावण्यात आले. त्यानंतर हा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला. राष्ट्रीय तपासयंत्रणेनं या प्रकरणी तब्बल 10 हजार पानांचं आरोपपत्र सादर केलं. ज्यात फादर स्टॅन स्वामी, प्राध्यापक आनंद तेलतुंबडे, गौतम नवलखा, प्राध्यापक हनी बाबू, सागर गोरखे, रमेश गायचोर, ज्याती जगताप यांच्यासग फरार आरोपी कॉम्रेड मिलंद तेलतुंबडेविरोधात गंभीर स्वरूपाचे आरोप लावण्यात आले आहेत. एनआयएनं जुलै 2020 मध्ये हनी बाबू यांना अटक केलीय. एल्गार परिषदेत चिथावणीखोर भाषणे केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आलाय.
