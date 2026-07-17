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आषाढी यात्रेसाठी 11 लाख बुंदी लाडू प्रसादाची निर्मिती, राजगिरा लाडूचा प्रसादही मिळणार

आषाढी यात्रेसाठी यावर्षी मंदिर समितीच्या वतीनं अकरा लाख बुंदी लाडूचा प्रसाद तयार करण्यात असल्याची माहिती श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली.

पंढरपूर येथील महाराष्ट्र पर्यटन भक्तनिवास या ठिकाणी लाडू निर्मिती केंद्रात तयार करण्यात आलेले बुंदीचे लाडू
पंढरपूर येथील महाराष्ट्र पर्यटन भक्तनिवास या ठिकाणी लाडू निर्मिती केंद्रात तयार करण्यात आलेले बुंदीचे लाडू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 4:59 PM IST

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पंढरपूर - श्रीक्षेत्र पंढरपूर येथे माघी, चैत्री, आषाढी तसंच कार्तिकी अशा चार प्रमुख यात्रा भरत असतात. सध्या आषाढी यात्रा सुरू असून श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मातेच्या दर्शनासाठी राज्यासह देशभरातून लाखो भाविक दाखल होत आहेत. भाविकांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन श्रींचा प्रसाद म्हणून मंदिर समितीमार्फत बुंदी, राजगिरा लाडू प्रसाद मुबलक प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. आषाढी यात्रेसाठी यावर्षी मंदिर समितीच्या वतीनं तब्बल अकरा लाख बुंदी लाडूचा प्रसाद तयार करण्यात असल्याची माहिती श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली.

पंढरपूर येथील महाराष्ट्र पर्यटन भक्तनिवास या ठिकाणी लाडू निर्मिती केंद्रात तयार करण्यात आलेले बुंदीचे लाडू
पंढरपूर येथील महाराष्ट्र पर्यटन भक्तनिवास या ठिकाणी लाडू निर्मिती केंद्रात तयार करण्यात आलेले बुंदीचे लाडू (ETV Bharat)


विठुरायाच्या दर्शनासाठी राज्यभरातून भाविक मोठ्या संख्येनं पंढरपूरमध्ये येत असतात आणि दर्शनानंतर घराकडे परतत असताना प्रत्येक भाविक श्रींचा प्रसाद म्हणून लाडू खरेदी करतो. ही बाब लक्षात घेऊन मंदिर समितीने 11 लाख बुंदी लाडू प्रसाद आणि 75 हजार राजगिरा लाडू प्रसाद उपलब्ध ठेवण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये बुंदी लाडू प्रसादाची निर्मिती मंदिर समितीमार्फत करण्यात येत असून, राजगिरा लाडू प्रसाद आऊटसोर्सिंग पद्धतीने खरेदी करण्यात येत आहे.

पंढरपूर येथील महाराष्ट्र पर्यटन भक्तनिवास या ठिकाणी लाडू निर्मिती केंद्रात तयार करण्यात आलेले बुंदीचे लाडू
पंढरपूर येथील महाराष्ट्र पर्यटन भक्तनिवास या ठिकाणी लाडू निर्मिती केंद्रात तयार करण्यात आलेले बुंदीचे लाडू (ETV Bharat)

भाविकांसाठी 70 ग्रॅम वजनाचे दोन बुंदी लाडू प्रति पाकीट रु. 20 दराने, तसेच 25 ग्रॅम वजनाचे दोन राजगिरा लाडू प्रति पाकीट रु. 10 दराने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. या प्रसाद विक्रीसाठी उत्तरद्वार व श्री संत तुकाराम भवन येथे दोन विक्री केंद्रे सुरू असून ती 24 तास भाविकांच्या सेवेत कार्यरत आहेत.



बुंदी लाडू प्रसादाची निर्मिती एमटीडीसी भक्तनिवास येथील लाडू उत्पादन केंद्रात हरभरा डाळ, साखर, शेंगदाणा डबल रिफाइंड तेल, काजू, बेदाणे, वेलची आदी दर्जेदार साहित्याचा वापर करून केली जात आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करण्यात येत असून, लाडू प्रसादाची शासकीय प्रयोगशाळेमार्फत तपासणी करून तो खाण्यास योग्य असल्याचे प्रमाणित करण्यात आले आहे. यासाठी 110 कर्मचारी व स्वयंसेवक 24 तास भाविकांच्या सेवेसाठी कार्यरत आहेत, अशी माहिती व्यवस्थापक प्रविणकुमार घम यांनी दिली.

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TAGGED:

PANDHARPUR WARI
राजेंद्र शेळके
11 लाख बुंदी लाडू
आषाढी यात्रा
BUNDI LADOO PRASAD

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