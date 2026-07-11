राम मंदिरातील देणगी गैरव्यवहाराची सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी कन्हैया कुमार यांची मागणी
Intro:राम मंदिरातील देणगी गैरव्यवहाराची सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी; कन्हैया कुमार यांची मागणी
Published : July 11, 2026 at 7:54 PM IST
मुंबई - काँग्रेस नेते कन्हैया कुमार यांनी राम मंदिरातील देणगी गैरव्यवहाराच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकार, भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर जोरदार टीका केली. प्रभू रामाच्या नावाने भक्तांनी अर्पण केलेल्या देणगीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि राम मंदिर ट्रस्ट बरखास्त करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
मुंबईतील राजीव गांधी भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना कन्हैया कुमार म्हणाले की, हा विषय केवळ आर्थिक गैरव्यवहाराचा नसून कोट्यवधी रामभक्तांच्या श्रद्धेशी संबंधित आहे. काँग्रेस धर्माच्या नावावर राजकारण करत नसली, तरी श्रद्धेच्या नावाने जमा झालेल्या देणगीत कथित गैरव्यवहार झाल्यास त्याची निष्पक्ष चौकशी होणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
भाजपा आणि आरएसएसवर निशाणा साधताना त्यांनी, या दोन्ही संघटना धर्माचा वापर राजकीय फायद्यासाठी करत असल्याचा आरोप केला. प्रभू रामाच्या नावाने जमा झालेल्या देणगीत गैरव्यवहार झाल्याचा दावा करत त्यांनी, प्रभू रामाशी नव्हे तर नथुरामाशी त्यांचे नाते आहे, अशी टीकाही केली. राम मंदिरातील कथित गैरव्यवहारानंतर काही नेत्यांनी केलेल्या वक्तव्यांवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. देणगीबाबत कोणीही प्रश्न विचारू नये किंवा ती केवळ एका समाजाची असल्याचं सांगणे योग्य नसल्याचं ते म्हणाले. "राम को लाये हैं" असा दावा करणाऱ्यांवर टीका करत प्रभू राम हे हजारो वर्षांपासून भारतीयांच्या श्रद्धेचं केंद्र आहेत, असं त्यांनी नमूद केलं.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर त्यांनी यावेळी टीका केली. राम मंदिराच्या भूमिपूजनापासून प्राणप्रतिष्ठापर्यंत सरकारनं मोठ्या प्रमाणावर श्रेय घेतलं, मात्र आता कथित गैरव्यवहाराचे आरोप समोर आल्यानंतर सरकार मौन बाळगत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पेपर लीकसारख्या घटनांप्रमाणेच या प्रकरणावरही सरकार काही बोलत नसल्याचे ते म्हणाले.
या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसआयटीवर विश्वास नसल्याचं सांगत त्यांनी तिच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. चौकशी केवळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण प्रकरणाचा तपास व्हावा आणि त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना कन्हैया कुमार म्हणाले की, शिंदे यांचे स्वतंत्र राजकीय अस्तित्व उरलेले नाही. ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भूमिकेवर अवलंबून असल्याचा आरोप करत त्यांनी "चंदा दो, धंदा लो" या पद्धतीवर राजकारण सुरू असल्याची टीका केली. देशाच्या स्वाभिमान, लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी काँग्रेस लढत असून या विचारांशी सहमत असलेल्यांना सोबत घेऊन पक्ष पुढे जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या कामांवर भाष्य करताना त्यांनी वांद्रे-वरळी सी लिंक आणि अलीकडेच उभारण्यात आलेल्या 'मिसिंग लिंक' प्रकल्पाची तुलना केली. जुने प्रकल्प आजही सक्षम असल्याचे सांगत नव्या प्रकल्पांच्या गुणवत्तेबाबत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
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