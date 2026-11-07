पालक आणि विद्यार्थ्यांसाठी महत्तवाची बातमी! खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावर आता अंकुश!
खासगी विद्यापीठांच्या शुल्कावरआता शुल्क नियामक प्राधिकरणाचा अंकुश राहणार आहे. पालकांची आर्थिक पिळवणूक रोखण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
Published : November 7, 2026 at 12:35 PM IST
मुंबई - खासगी विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध शुल्कांवर अंकुश ठेवण्यासाठी राज्य सरकार आता शुल्क नियमक प्राधिकरणाकडे जबाबदारी सोपवणार आहे. हे प्राधिकरण स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालये तसेच पदव्युत्तर पदविका व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांचे शुल्क निश्चित करेल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. खासगी शिक्षण संस्थांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारण्याच्या प्रकारांना यामुळे आळा बसेल असा दावाही त्यांनी केला.
उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात खासगी विद्यापीठे आणि स्वायत्त महाविद्यालयांचे प्रमाण वाढत आहे. मात्र, या संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांना केवळ शैक्षणिक शुल्कच नव्हे, तर विविध अन्य शुल्कांचाही आर्थिक भार सहन करावा लागतो. अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांखाली अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याने पालकांच्या खिशाला मोठी झळ बसते. शुल्क आकारणीबाबत एकसमान धोरण आणि पारदर्शक यंत्रणा नसल्याच्या तक्रारीही सातत्याने पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शुल्क निश्चितीच्या प्रक्रियेत शुल्क नियामक प्राधिकरणाचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. सध्या शुल्क नियमक प्राधिकरणामार्फत शुल्क निश्चितीची प्रक्रिया राबविली जाते. त्याच धर्तीवर खासगी विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालये आणि पदव्युत्तर पदविका व्यवस्थापन अभ्यासक्रमांनाही नियामक चौकटीत आणण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.
शुल्क निश्चितीचे निकष स्पष्ट होतील - संस्थांना मनमानी पद्धतीने शुल्क वाढविण्यावर मर्यादा आणल्या जातील. तसेच शुल्क निश्चितीचे निकष स्पष्ट झाल्यास पालकांना प्रवेशाच्या वेळी आर्थिक नियोजन करणे सोपे होईल. शिक्षणाच्या नावाखाली विविध शुल्कांची आकारणी करून पालकांची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये, हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश आहे.
पालकांची आर्थिक पिळवणूक थांबेल - विद्यार्थ्यांचे हित आणि पालकांची मागणी लक्षात घेऊन हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. शुल्क निश्चिती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि पालकांची आर्थिक पिळवणूक रोखणे यासाठी शासन सकारात्मक आहे. यासंदर्भात लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
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