खासगी शाळेतील शिक्षकांचा जनगणनेच्या कामाला विरोध; मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला
खासगी शाळांच्या संघटनेनं शिक्षकांना जनगणनेच्या कामातून वगळण्याची मागणी केली आहे.
Published : May 20, 2026 at 1:03 PM IST
मुंबई : खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त करण्याच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी खासगी शाळांच्या संघटनेनं शिक्षकांना जनगणनेच्या कामातून वगळण्याची मागणी केली.
"शिक्षकांनी जनगणना केली नाही तरी जनगणना थांबणार नाही. खासगी शिक्षकांऐवजी हे काम सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून करून घेतलं तर आभाळ कोसळणार नाही," असा दावा संघटनेतर्फे न्यायालयात करण्यात आला. खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणनेचं काम द्यायचं की नाही, याबाबतचा अंतरिम आदेश 22 मे रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत दिला जाईल, असं स्पष्ट करत न्यायालयानं सुनावणी तहकूब केली.
केंद्र सरकारचा दावा : खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणनेचं काम न देण्याचे अंतरिम आदेश दिल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होईल, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला. केंद्र सरकारनं न्यायालयात सांगितलं की, जनगणना ही देशपातळीवरील महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. एखाद्या ठिकाणी खासगी शाळांतील शिक्षकांना या कामातून सूट दिल्यास देशभर चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. त्यानंतर इतर कर्मचारीही त्याचा आधार घेत काम करण्यास नकार देऊ शकतात. त्यामुळे जनगणनेचे काम रखडण्याची शक्यता निर्माण होईल, असं सरकारनं स्पष्ट केलं.
जनगणेसाठी 12 हजार कोटींचा खर्च : जनगणनेसाठी सुमारे 12 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार असल्याचंही केंद्र सरकारनं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. महापालिकेतील डॉक्टर आणि अभियंत्यांनाही जनगणनेचं काम देण्यात आलं आहे. त्यामुळे केवळ खासगी शाळांतील शिक्षकांनी आक्षेप घेणं योग्य नसल्याचं सरकारनं म्हटलं. दरम्यान, 13 जूनपर्यंत जनगणनेचं काम पूर्ण होणार असल्याची माहितीही केंद्र सरकारनं न्यायालयात दिली.
खासगी शाळा विरोधावर ठाम : खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणनेच्या कामासाठी नियुक्त करण्यास खासगी शाळा संघटना ठाम विरोध करत आहे. केंद्र सरकारचा युक्तिवाद फेटाळताना संघटनेनं मुंबई उच्च न्यायालयात सांगितलं की, शिक्षकांनी जनगणनेचं काम केलं नाही तरी राज्य सरकार किंवा महापालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी हे काम करू शकतात. त्यामुळे शिक्षकांकडून जनगणना झाली नाही तर मोठे संकट निर्माण होणार नाही.
संघटनेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, यापूर्वी पाच प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणनेचं काम न देण्याचे अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्यामुळे संघटनेशी संलग्न असलेल्या विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्याक खासगी शाळांतील शिक्षकांवर जनगणनेची सक्ती करू नये, अशी मागणी करण्यात आली. या संघटनेशी सुमारे 500 शाळा जोडलेल्या असल्याची माहितीही देण्यात आली.
शिकवणी व्यतिरिक्त काम देताच येणार नाही : संघटनेनं पुढे सांगितलं की, कायद्यानुसार शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त अन्य कामं देऊ शकत नाहीत. जनगणनेचं काम द्यायचे असल्यास ते सरकारी शाळांतील शिक्षकांवर सोपवावं. खासगी शाळांतील शिक्षकांवर हे काम बळजबरीनं लादता येणार नाही, असेही संघटनेतर्फे न्यायालयात सांगण्यात आलं. दरम्यान, केंद्र आणि राज्य सरकारनं आपले मुद्दे लेखी स्वरूपात सादर करावेत, असे निर्देश देत न्यायालयानं निकाल राखून ठेवला आहे.