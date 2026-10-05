उजनी धरणावरील खासगी मासेमारीचा ठेका रद्द, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या पाठपुराव्याला यश
उजनी धरणावरील खासगी मासेमारीचा ठेका कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या पाठपुराव्यानंतर रद्द करण्यात आलाय. त्यामुळे मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळालाय.
Published : October 5, 2026 at 3:04 PM IST
मुंबई - उजनी धरणावरील खासगी मासेमारी ठेक्याची ई-टेंडर प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. मच्छीमारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न लक्षात घेऊन झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. खासगी ठेका रद्द झाल्यानं उजनी धरणावर पारंपरिक पद्धतीनं मासेमारी करणाऱ्या हजारो मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळाला. या निर्णयाबद्दल मच्छीमार बांधवांनी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे आभार मानले.
उजनी धरण परिसरातील हजारो मच्छीमार कुटुंबांचा मासेमारी व्यवसाय हा उदरनिर्वाहाचा प्रमुख आधार आहे. खासगी ठेकेदारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने इंदापूर तालुक्यातील मच्छीमार संघटना, महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघर्ष कृती समिती आणि उजनी मच्छीमार बचाव अभियानाने ठेका प्रक्रियेला विरोध केला होता.
या पार्श्वभूमीवर मच्छीमारांनी कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांची भेट घेऊन खासगी मासेमारीचा ठेका रद्द करण्याची मागणी केली होती. मागणी मान्य न झाल्यास पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘थाळी बजाव’ आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. यापूर्वी सिंचन भवन येथे आंदोलन तसंच उजनी तलावात जलसमाधी आंदोलनही करण्यात आलं होतं.
मच्छीमारांच्या मागणीची दखल घेत कृषीमंत्री भरणे यांनी ठेका प्रक्रियेला स्थगिती देऊन ती रद्द करण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत उजनी धरणावरील खासगी मासेमारी ठेका प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या ऑनलाइन बैठकीला हर्षवर्धन पाटील, आमदार अभिजित पाटील, आमदार समाधान आवताडे, माजी आमदार संजय शिंदे, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक एस. डी. चोपडे, जलसंपदा विभाग पुणेचे मुख्य अभियंता प्रवीण कोल्हे यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि मच्छीमार समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
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