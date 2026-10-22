सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री! खासगी बस, शालेय वाहतूक 20 ते 25 टक्क्यांनी महागणार, जाणून घ्या दर
बस आणि कारच्या भाडेदरात 20 ते 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
Published : October 22, 2026 at 6:19 PM IST
पुणे : गाड्यांच्या किंमतीत जवळपास दुपटीनं झालेली वाढ, डिझेलसह टायर, बॅटरी, स्पेअर पार्ट्स व अन्य आवश्यक गोष्टींच्या वाढलेल्या किंमती, टोल व करांमध्ये झालेली वाढ यामुळं नाईलाजानं बस आणि कारच्या भाडेदरात 20 ते 25 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे, अशी माहिती पुणे बस अँड कार ओनर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष राजन जुनवणे यांनी दिली. 'पुणे बस अँड कार ओनर्स असोसिएशन'ची पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी त्यांनी याबाबत माहिती दिली.
बस वाहतूक महागली - असोसिएशनचे अध्यक्ष राजन जुनवणे म्हणाले, "प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात कार्यरत असलेली पुणे बस अँड कार ओनर्स असोसिएशन ही पुणे शहरातील एक महत्त्वाची संघटना आहे. आमच्या संघटनेचे सुमारे 1400 सभासद आहेत. संघटनेच्या माध्यमातून प्रासंगिक करारावर चालणाऱ्या प्रवासी बसेस, विद्यालय व महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक सहली, लग्न समारंभ व धार्मिक यात्रांसाठीच्या बसेस, शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बसेस तसेच पुणे शहर व परिसरातील विविध कंपन्यांच्या कर्मचारी वाहतूक करणाऱ्या स्टाफ बसेस अशा विविध प्रकारच्या प्रवासी वाहतूक सेवांशी संबंधित सभासद कार्यरत आहेत."
दरवाढ करण्याचा निर्णय - "मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत या बस वाहतूक दरामध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र, या कालावधीत वाहनांच्या किमती, टायर्स, स्पेअर पार्ट्स, देखभाल-दुरुस्ती, चालकांचे वेतन व भत्ते, विमा, इंधन तसेच विविध शासकीय नियम व तांत्रिक बाबींशी संबंधित खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे सध्याच्या दरामध्ये प्रवासी वाहतूक सेवा देणे बस मालकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक झाले असून, दरवाढ करणे आता अपरिहार्य झाले आहे. वाहतूक क्षेत्रालाही महागाईचा मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळेच पुणे बस अँड कार ओनर्स असोसिएशनकडून दरवाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे," अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष राजन जुनवणे यांनी दिली.
प्रस्तावित बस भाडेवाढ (किमीप्रमाणे)
बस/गाडीचा प्रकार - जुना दर - नवीन दर
- 17 सीटर - 23 रुपये - 27 रुपये
- 20 सीटर - 25 रुपये - 30 रुपये
- 32 सीटर - 33 रुपये - 38 रुपये
- 35 सीटर - 36 रुपये - 42 रुपये
- 40 सीटर - 41 रुपये - 45 रुपये
- 45 सीटर - 45 रुपये - 55 रुपये
- 49 सीटर - 45 रुपये - 55 रुपये
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