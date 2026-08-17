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साताऱ्यात दुबार मतदारांचा वाद ऐरणीवर, पृथ्वीराज चव्हाणांनी थेट आकडेवारीच सांगितली तर अतुल भोसलेंचा EVM वरून टोला

साताऱ्यातील कराड दक्षिण मतदारसंघात दुबार मतदारांच्या मुद्द्यावरून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि भाजपा आमदार अतुल भोसले यांच्यात जोरदार राजकीय वाद पेटला आहे.

Prithviraj Chavan and Atul Bhosale
पृथ्वीराज चव्हाण आणि अतुल भोसले (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 17, 2026 at 8:41 AM IST

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सातारा : कराड दक्षिणमध्ये दुबार मतदारांवरून काँग्रेस आणि भाजपात आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना रंगला आहे. कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 'भाजपाचा उमेदवार कसा निवडून आला. किती दुबार मतदार होते. किती ठिकाणी, किती वेळा त्यांची नावे नोंद होती', याची जंत्रीच पेश केल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली. त्याला प्रत्युत्तर देताना भाजपा आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी 'तुमचा पराभव झालेला आहे. लोकांनी तुम्हाला नाकारलं आहे, ते मान्य करा', असा टोला लगावला.



काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात भाजपाचं कमळ फुलवलं : कराड दक्षिणमध्ये 2024 ला पृथ्वीराज चव्हाण विरुद्ध अतुल भोसले आणि ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर, अशी तिरंगी लढत झाली होती. काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात डॉ. अतुल भोसले यांनी पृथ्वीराज चव्हाणांचा पराभव करून भाजपाचं कमळ फुलवलं. मात्र, ती निवडणूक दुबार मतदारांमुळं गाजली होती. कराड दक्षिणमध्ये शर्मा-वर्मा नावाचे मतदार कुठून आले? असा सवाल करतानाच भाजपाने परजिल्ह्यातील आणि परराज्यातील नावे मतदार यादीत घुसडल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला होता.

माहिती देताना पृथ्वीराज चव्हाण आणि अतुल भोसले (ETV Bharat Reporter)



बोगस मतदार नोंदीमुळंच निकाल बदलल्याचा आरोप : एसआयआर (Special Intensive Revision) प्रक्रियेत कराड दक्षिणच्या मतदार यादीतील दुबार मतदारांची नावे कमी करण्यात आली आहेत. यासंदर्भात पृथ्वीराज चव्हाण यांनी माहिती दिली. निवडणुकीत जय-पराजय होत असतो. मात्र, 2024 च्या वेळी राबवण्यात आलेली संपूर्ण मतदार नोंदणी प्रक्रिया अत्यंत संशयास्पद होती. बोगस मतदार नोंदीमुळंच निकाल बदलल्याचा आरोप त्यांनी केला. निवडणूक यंत्रणेने जर अशा बोगस आणि संशयास्पद नोंदींना खतपाणी घातलं नसतं तर 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल नक्कीच वेगळा लागला असता, असा दावाही त्यांनी केलाय.



संशयित दुबार नोंदी किती? : पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कराड दक्षिण मतदारसंघात 3 लाख 15 हजार 420 मतदार नोंदवले गेले होते. मात्र, एसआयआर प्रक्रियेत तब्बल 56 हजार 118 संशयित दुबार नोंदी समोर आल्या आहेत. यामध्ये काही नावे समान असू शकतात. पण, त्याची पडताळणी आता तरी प्रशासनानं केली पाहिजे. स्थानिक दुबार नोंदीमध्ये 27,609 तर शेजारील पाच विधानसभा मतदार संघांतील 28,509 नोंदी आढळल्या आहेत. प्रांत कार्यालयाकडून मिळालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, कराड दक्षिणमधील सध्याची मतदार संख्या 2 लाख 67 हजार 096 इतकी आहे.



बहुतेकांनी दुबार मतदान केले : एसआयआर (Special Intensive Revision) प्रक्रियेत कराड दक्षिणमध्ये हजारो दुबार मतदार आढळून आले आहेत. त्या संदर्भात देताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं की, 2024 च्या निवडणुकीत कराड दक्षिणमध्ये 3 लाख 15 हजार 420 मतदार होते. त्यापैकी 21 हजार 232 लोकांची नावे 48 हजार 749 ठिकाणी आहेत. त्यातील 17 हजार लोकांची नावे दोनदा, 2800 लोकांची नावे तीनदा आहेत. 700 जणांची नावे चारवेळा आहेत. एकाचं नाव तर तब्बल पंधरा वेळा आहे. ही सर्व बोगस नावे असून बहुतेकांनी दुबार मतदान केले आहे. नेल पॉलिश रिमूव्हल लावल्यानंतर शाई पुसली जात होती. कारण, ती शाईच बोगस होती, असा थेट आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.



निवडणुकीत दुबार मतदानाचा फटका : कराड उत्तर आणि दक्षिणमध्ये समाईक 6,063 नावे आहेत. वाळवा 6,412, शिराळ्यात 7,976, पाटणमध्ये 4,100 आणि पलूस-कडेगाव मतदार संघात 3,962, अशी एकूण 28,509 दुबार मते शेजारच्या मतदारसंघातील असल्याची आकडेवारी देत याच दुबार मतदानाचा फटका निवडणुकीत मला बसला असल्याचं पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितलं.



मतदान प्रक्रियेवर अक्षेप घेणं शोभत नाही : पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दुबार मतदारांची धक्कादायक आकडेवारी समोर आणल्यानंतर भाजपा आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी तातडीनं पत्रकार परिषद घेऊन पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आरोप आणि दाव्याचे जोरदार खंडन केले. ते म्हणाले की, पृथ्वीराज चव्हाण यांना जनतेने नाकारले आहे. पराभवानंतर मतदान प्रक्रियेवर अक्षेप घेणं त्यांना शोभत नाही. जनतेनं दिलेला कौल मान्य करा.



पराभव झाला की ईव्हीएममध्ये बिघाड का? : देशात मतदान वाढीचं प्रमाण वाढलं आहे. कराड दक्षिण मतदारसंघात हे प्रमाण 8.92 टक्के इतकं आहे. पृथ्वीराज चव्हाण हे दोनदा EVM वर निवडून आले आहेत. तिसऱ्या वेळी त्यांचा पराभव झाला. विजयी झाल्यानंतर ईव्हीएम चांगले आणि पराभव झाला की ईव्हीएममध्ये बिघाड म्हणणं योग्य नाही, असा टोला डॉ. अतुल भोसलेंनी लगावला.

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